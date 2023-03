Après le Tournoi des 6 Nations et un week-end de Top 14, la Champions Cup est de retour cette semaine ! À l'occasion des huitièmes de finale qui se joueront entre vendredi et dimanche, nous revenons sur les statistiques marquantes de la phase de poules. Entre la débâcle des clubs français, la domination du Leinster ou encore les performances d'Antoine Hastoy.

46 points par match en moyenne pour le Leinster

La domination du Leinster n'a souffert d'aucune contestation lors de cette phase de poules de Champions Cup. Au-dessus du lot, les gars de Dublin sont allés chercher quatre succès bonifiés en autant de matchs sur la scène européenne. Opposés au Racing 92 et à Gloucester, les Leinstermen ont infligé de cinglantes raclées : 10 - 42 et 36-10 face aux Français et 57-0 puis 14-49 devant les Anglais. Des scores qui élèvent la moyenne de points par match inscrits par les Irlandais à 46.

Champions Cup - Le Leinster a fessé le Racing 92 par deux fois Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Une statistique assez folle, d'autant qu'elle est accompagnée par d'autres chiffres édifiants. En Champions Cup cette saison, le Leinster est l'équipe qui marque le plus d'essais (28), joue le plus de ballons à la main (563), compte le plus de franchissements (43), de défenseurs battus (98) et de mètres parcourus (1979). Injouables, tout simplement.

Cinq clubs français éliminés en poule

Nous vantions il y a quelques années la régularité des clubs français en coupe d'Europe, mais cette image de bon élève a quelque peu été ternie cette saison. Mis à par les habituels Toulouse et La Rochelle - qui ont remporté les deux dernières éditions - les autres équipes de l'hexagone n'ont pas convaincu. Pire, cinq d'entre elles ont déjà été éliminées de la compétition.

Lyon, le Racing 92, l'UBB, Castres et Clermont se sont ainsi fait sortir, soit cinq clubs français parmi les huit places éliminatoires de la phase régulière. Un bien triste symbole de la non-domination des Français.

Un 100% pour les franchises sud-africaines

Si nous évoquons la phase régulière catastrophique de plusieurs clubs français, il faut parler du bon parcours des franchises sud-africaines. Pour leur première participation à la Champions Cup, les équipes d'Afrique du Sud ont tenu leur rang et se sont toutes qualifiées pour la phase finale. Les Sharks de Durban ont notamment battu l'UBB par deux fois pour se classer troisième du classement de la poule A.

L'Union Bordeaux-Bègles surclassée par les Sharks de Durban !



Le film du match > https://t.co/J83SI3StBl#SHAvUBB pic.twitter.com/WEPl9uk8fP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 14, 2023

De leur côté, les Vodacom Bulls ont gagné un match spectaculaire face à Lyon pour aller chercher la septième place de la poule A. Quand aux DHL Stormers, qui représentaient l'Afrique du Sud dans la poule B, ils ont disposé de Clermont au match retour pour terminer troisième de leur poule, derrière Toulouse et La Rochelle.

Cinquante points inscrits par Hastoy

Ce n'est pas pour rien si le Stade rochelais a obtenu la première place de la poule B, devant le Stade toulousain. Les hommes de Ronan O'Gara ont pu compter sur leur expérience et certains talents individuels. D'ailleurs, l'ouvreur des champions en titre, Antoine Hastoy, est même l'homme ayant inscrit le plus de points lors de cette phase aller.

Avec cinquante points marqués dont un essai, sept pénalités et douze transformations, Hastoy devance très largement ses concurrents au classement. Il est suivi de loin par le numéro 10 des Sharks de Durba, Curwin Bosch (35 points) et par celui de Clermont Anthony Belleau (34 points).

Coombes serial plaqueur

Il y en a un qui ne s'échappe jamais lorsqu'il s'agit de défendre. Lui, c'est Gavin Coombes. Le troisième ligne centre du Munster ne s'est pas économisé lors de la phase régulière, puisqu'il a tout simplement asséné 67 plaquages en quatre matchs de Champions Cup cette saison. Soit une moyenne de presque 17 plaquages par match. Impressionnant, il a aussi inscrit quatre essais, tous marqués face à Northampton (doublé au match aller et au match retour).

Avec ses 67 unités, il devance le deuxième ligne de... Northampton justement : David Ribbans. Le futur Toulonnais a plaqué 61 fois cette saison. Le troisième ligne des Saracens Ben Earl complète le podium avec 57 plaquages.