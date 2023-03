Le Stade toulousain d'Ugo Mola aligne son équipe la plus compétitive pour ce premier match à élimination directe de la saison. Les internationaux sont de retour mais Melvyn Jaminet n'est pas sur la feuille de match. Dimitri Delibes et sa polyvalence lui sont préférés sur le banc. Parmi les têtes connues des Blues, on peut citer les Springboks Arendze, Kriel ou Morné Steyn, ou encore l'ancien Montpelliérain Bismarck du Plessis. Jacques du Plessis et Johan Goosen sont absents.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Chocobares, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Cros, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille. Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti, 18. Ainu'u, 19. Flament, 20. Placines, 21. Brennan, 22. Graou, 23. Delibes. Vos Stadistes pour défier les Bulls, dimanche au Stadium \ud83d\udc4a\ud83d\udd34#STBUL pic.twitter.com/hDfvnAqNsx — Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 31, 2023 Le XV de départ des Bulls : 15. Arendse ; 14. Moodie, 13. Hendricks, 12. Vorster, 11. Kriel ; 10. C. Smith, 9. Burger ; 7. Brink, 8. Louw, 6. van Staden ; 5. Nortjé (cap.), 4. Vermaak ; 3. M. Smith, 2. Grobbelaar, 1. G. Steenekamp. Remplaçants : 16. Bis. du Plessis, 17. D. Smith, 18. Klopper, 19. Swanepoel, 20. WJ Steenkamp, 21. Papier, 22. Steyn, 23. Gans.