Mauvaise nouvelle pour la province du Leinster qui vient d’apprendre le forfait de son ouvreur star Jonathan Sexton pour la fin de saison. Mais si ce forfait est un coup dur pour l’actuel leader d’URC, il pourrait bien être bénéfique pour la doublure au poste : Ross Byrne.

Sans doute un des ascenseurs émotionnels les plus dramatiques de la saison. Récent vainqueur du Tournoi des 6 Nations en réalisant le grand chelem avec l’Irlande, devenant au passage le meilleur réalisateur de la compétition, Jonathan Sexton est contraint de déclarer forfait pour la fin de la saison.

Un sacré coup dur d’une part pour le joueur, mais également pour la province du Leinster, qui va devoir se passer des services de son ouvreur star pour aller chercher les titres en fin de saison et notamment la cinquième étoile européenne et une possible finale à domicile. Mais cette absence, aussi préjudiciable soit elle, pourrait bien servir un homme : Ross Byrne, actuel doublure de Johnny Sexton en club mais aussi… en sélection.

Jonathan Sexton s'est blessé contre l'Angleterre lors du dernier match du Tournoi Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

En l’absence du maître à jouer, le demi d’ouverture de 27 ans sera très vraisemblablement installé comme titulaire de la province irlandaise pour la fin de saison. Une manière pour lui de s’affirmer en prévision de l’avenir. Car oui le départ de Sexton à la retraite se rapproche chaque jour un peu plus, et tout indique que le numéro 10, en club mais aussi en sélection, lui tend les bras. Lui qui cette saison a souvent pallié les absences du vétéran et qui a plutôt réalisé de belles sorties sous le maillot bleu comme l’indique son entraîneur Andrew Goodman : "Ross Byrne a fait un excellent travail pour nous depuis le début de saison et est une vraie option à ce poste, pour jouer un bon rugby."

L’Irlande attend un successeur

Si lors de la vie de club Ross Byrne a souvent répondu aux attentes, quand vient l’heure de revêtir la tunique au Trèfle, la déception est souvent au rendez-vous. Le souci étant et on en revient toujours au même point, que Johnny Sexton risque bel et bien de faire ses adieux à la sélection après la Coupe du monde en France. Or c’est un sujet qui crispe les supporters irlandais, car en l’absence du métronome, le poids du numéro 10 a toujours semblé un peu lourd à porter pour les prétendants à cette succession. Mais à quelques mois du Mondial, Ross Byrne dispose d’une réelle chance de pouvoir s’imposer et d’aider à conduire sa province sur le toit de l’Europe pour définitivement prendre confiance dans un rôle de leader.

Byrne peut devenir le successeur de Sexton en Irlande Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Si pour l’échéance planétaire, le nouveau meilleur buteur de l’histoire du 6 Nations devrait être rétabli, Ross Byrne aura de nombresues occasions de montrer qu’il a su engranger de l’expérience et de la confiance pour suppléer son capitaine. Toujours est-il que si l’intéressé veut ensuite s’imposer définitivement comme l’ouvreur de ces Verts, et rassurer toute une nation, il dispose là d'une opportunité en or massif.