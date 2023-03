6 NATIONS 2023 - Samedi à 17h45, la France se rend à Twickenham défier l’Angleterre pour le compte de la 4ème journée du 6 Nations. Face à elle, Jack Willis, néo-Toulousain qui petit à petit s’impose comme l’un des tout meilleurs flanker du monde.

Depuis le mois de novembre, les supporters et suiveurs du Stade toulousain ont découvert un nouveau visage en la personne de Jack Willis, arrivé sur les bords de la Garonne après le fiasco de son club des Wasps. Excellent depuis le début de son aventure toulousaine, le troisième ligne anglais commence également à s’imposer sous le maillot de la sélection anglaise.

Très vite, dans l’hexagone, on a découvert un joueur de classe mondial, un de plus dans les rangs toulousains. Rugueux dans le combat, actif et impérial dans le jeu au sol, le natif de Reading s’est rapidement acclimaté dans son nouvel environnement. Lui qui déclarait quelque temps après son arrivée sa flamme à Toulouse : "Ce club est imprégné d’un esprit de victoire incroyable. Chaque semaine, on vous fait comprendre l’importance de gagner avec ce maillot et de pratiquer un bon rugby. C’est un contexte où vous ne pouvez que grandir. et vous améliorer".

Jack Willis ici sous le maillot toulousain avait été étincelant contre le Munster Icon Sport - Icon Sport

Côté Stadiste on avait également été vite conquis par le joueur formé aux Wasps à l’image d’Antoine Dupont qui s’était montré dithyrambique sur la nouvelle recrue des Rouge et Noir : "Jack a montré dès le début qu’il avait un super état d’esprit. Dans le jeu, c’est un joueur qui s’engage beaucoup, il a une grosse présence physique sur le terrain. Depuis son arrivée, il a multiplié les bonnes prestations et il se donne à 100% pour l’équipe donc c’est tant mieux pour nous". Mais ce samedi, c’est en qualité d’adversaire que les dix stadistes français vont retrouver leur coéquipier en club.

Une menace constante

Il est probablement l’un des meilleurs troisième ligne de sa génération avec un autre toulousain Anthony Jelonch. Malheureusement, le duel très attendu entre ces deux soldats n’aura pas lieu. Le tricolore s’étant fait les croisés lors du match contre l’Écosse et étant désormais lancé dans une course contre la montre pour espérer disputer le mondial. Batailleur hors pair, Willis est surtout un véritable poison dans les zones de rucks, où il règne en maître. Très bon dans cet exercice, lors de ses deux titularisations face à l’Italie et au pays de Galles, il pourrait bien être la menace numéro 1 lors des assauts français à Londres.

Willis face à son coéquipier toulousain Capuozzo sur la pelouse de Twickenham PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Avec une grosse densité physique (1m91 pour 111kg) et une énergie débordante en défense, il faudra être réactif au soutien pour les coéquipiers de Romain Ntamack. Pour lutter face à cette menace Willis, Fabien Galthié privé donc d’Anthony Jelonch pourra compter sur le retour de François Cros, autre toulousain qui avait remplacé Jelonch face à l’Écosse avec brio. Avec onze Toulousains présents dans le temple du rugby, ce crunch qui pourrait bien dessiner le classement final de cette édition 2023 du Tournoi a un léger parfum d’Occitanie.