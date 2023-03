Clermont recevra Brive (samedi, 17 heures) sans Damian Penaud et Baptiste Jauneau, mis au repos. Judicaël Cancoriet est lui suspendu un mois par la commission de discipline après son carton rouge à Montpellier.

Clermont accueillera Brive sans plusieurs cadres. Baptiste Jauneau et Damian Penaud sont en vacances (dans le cadre des accords entre la LNR et la FFR) après leurs Tournois respectifs avec le XV de France et les Bleuets, et devraient retrouver les terrains la semaine prochaine, face à Bristol en Challenge Cup. Sébastien Bézy sera sans doute titulaire à la mêlée alors que Kevin Viallard, remis d'une blessure à l'épaule, devrait prendre place sur le banc.

Irae Simone (genou), Paul Jedrasiak (mollet) et Peceli Yato (cuisse) n'ont pas participé à l'entraînement ouvert au public, ce mardi, et leur participation est également compromise.

#Discipline La commission de discipline de la @LNRofficiel a suspendu Judicael Cancoriet 4 semaines pour son plaquage dangereux face à Montpellier.

Le 3ème ligne clermontois sera requalifié le 24 avril 2023. pic.twitter.com/kZSsBDRCe0 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 22, 2023

Cancoriet suspendu un mois

Autre absent de marque pour le derby face au CAB, Judicaël Cancoriet a été suspendu un mois par la commission de discipline de la LNR, ce mercredi. Coupable d'un plaquage dangereux face à Montpellier, lors de la 20ème journée, le flanker clermontois était sorti sur carton rouge. À noter également que Killian Tixeront est blessé à la cuisse.