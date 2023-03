Les organisateurs du Tournoi des 6 Nations et du Rugby Championship se seraient mis d'accord pour créer une ligue mondiale entre les nations des deux hémisphères. Les deux organismes auraient également décidé de garder le Tournoi dans sa forme actuelle, sans inclure l'Afrique du Sud, ni en ajoutant un système de promotion-relégation.

Coup de tonnerre dans le rugby mondial. Selon les informations du Telegraph, les directeurs de Six Nations Rugby et du Rugby Championship se sont mis d'accord pour créer une nouvelle ligue mondiale. Ce projet "global" aurait lieu à partir de 2026 durant les fenêtres estivales et automnales. Le média britannique précise également que cette compétition regroupera les six nations de l'hémisphère nord (France, Angleterre, Irlande, pays de Galles, Italie, Ecosse) et six équipes du sud avec notamment la présence des Fidji et du Japon.

Une "grande finale" tous les deux ans

The Telegraph a également donné des informations sur le format précis de cette potentielle compétition. Cette nouvelle compétition interviendrait surtout pour mettre fin aux espoirs de l'Afrique du Sud de rejoindre le Tournoi des 6 Nations à court terme mais également à un système de promotion-relégation dans le Tournoi. Véritable point central des négociations, le Tournoi avait été menacé en 2019 lors des premières esquisses d'un projet de compétition mondiale. "Il était impératif que nous ne rigolions pas avec l'avenir de l'un des principaux joyaux ce sport (le Tournoi des 6 Nations) et que nous risquions cela pour un avantage très hypothétique", a déclaré un membre de Six Nations Rugby. "L'Afrique du Sud a rendu public son intérêt à rejoindre les Six Nations, mais cela n'a jamais été discuté. Nous n'avons jamais envisagé d'expansion".

Finalement, le 6 Nations devrait donc garder sa forme actuelle. Voici les contours de la future ligue mondiale révélés par The Telegraph :

Les équipes de l'hémisphère nord affronteront trois adversaires du sud à l'extérieur dans la fenêtre de juillet, mettant fin aux tournées estivales traditionnelles de deux ou trois tests contre un pays hôte. Par exemple, la France pourra jouer successivement face à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon et non plus face à un seul et même pays.

Les rencontres seront rejouées dans les stades des nations de l'hémisphère nord dans la fenêtre de novembre, avec la meilleure équipe de chaque poule face à face dans une grande finale et le classement des matchs de barrage pour les autres.

La compétition aura lieu tous les deux ans à partir de 2026, avec des rencontres alternées afin que chaque équipe joue l'une contre l'autre sur un cycle de deux tournois.

À partir de 2030, une promotion et une relégation pourraient être introduites pour ouvrir la voie à une compétition de deuxième niveau qui devrait être lancée l'année prochaine pour des nations telles que la Géorgie, les Samoa et les Tonga.

Toutes les parties prenantes sont convaincues que cela ne diminuera pas le statut de la Coupe du monde de rugby et qu'elle sera commercialisée comme une bataille des hémisphères.

L'avenir des tournées des Lions britanniques et irlandais sera assuré et, dans "les années Lions", les pays pourront organiser des tournées traditionnelles comme d'habitude et inclure davantage de matches contre des pays de niveau deux pour améliorer leur développement.

Plus d'informations à suivre...