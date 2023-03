Baky écrit : la ligue mondiale, ligue des nantis et royaume de l'entre-soi

Dans sa chronique hebdomadaire, l'ancien troisième ligne professionnel Bakary Meïté évoque le projet de ligue mondiale qui se dessine. Il déplore la mise à l'écart les nations des tiers inférieurs.

Le 18 avril 2021, était annoncée la création d’une compétition privée de football en Europe. Censée concurrencer la sacro-sainte Ligue des Champions, la Super League naissait. Le 21 avril 2021, les douze clubs à l’initiative de cette Super League se retiraient tour à tour. Le projet était mort-né. Sous la pression populaire et celle de la FIFA, ils ont fait machine arrière. Les clubs les plus dotés de la planète football ont tenté de s’affranchir de l’UEFA, pour se tailler la part du lion en se regroupant en une ligue fermée d’ultra-riches.

S’il ne s’agit pas de clubs mais de nations en ce qui concerne le rugby, le principe reste sensiblement le même. Selon des informations venues d’outre-Manche, Six Nations Rugby et Rugby Championship ont décidé de créer une Ligue mondiale. 6 au sud, 6 au nord. 12 nations et le compte est bon. Les Fidji et le Japon s’ajoutant aux participants du sud (Argentine, Australie Nouvelle-Zélande Afrique du Sud).

C’est bien simple, sur les 12 pays concernés par ce projet, 10 occupent les 10 premières places du classement World Rugby. Les Fidji et l’Italie faisant office de mauvais élèves, se classant respectivement 13ème et 14ème dans la hiérarchie. Vous l’aurez compris, cette nouvelle compétition s’adresserait à la fine fleur, à l’élite, au gratin. Le menu fretin lui se contentant de quelques miettes une fois tous les quatre ans.

Il y a un an déjà, l’Afrique du Sud, avait déclaré sa flamme au Tournoi des 6 Nations. Mais les instances du Tournoi lui avaient « mis un vu ». Comprenez, une fin de non-recevoir. Fini le cavalier seul sud-africain. Cette fois, il semblerait que la SANZAAR et son homologue du Nord soient tombés d’accord. Un mariage sous l’égide de la séparation des biens. Du moins pour le Nord. Le Tournoi des 6 Nations resterait intact dans son format actuel. Le Rugby Championship lui ferait de la place à cette nouvelle compétition une année sur deux. Le tout à partir de 2026.

Pendant ce temps-là, Asia Rugby et Rugby Afrique, les rebuts en somme, ont vu leurs compétitions continentales mises en sommeil pendant deux ans du fait de la pandémie. Et les éditions 2022 amputées et/ou délocalisées. Pis, il n’y aura tout bonnement pas de compétition en 2023 pour les équipes masculines à XV. La raison ? Ben la Coupe du monde 2023 pardi ! Exception faite de la Namibie, aucune équipe senior africaine de rugby ne jouera de matchs organisés par Rugby Afrique.

La stigmatisation des nations mineures par World Rugby continue. Par la non-inclusion qui devient de l’exclusion.

Le Kazakhstan, et le Niger se retrouvent par voie de conséquence disqualifiés. En assistant régulièrement à des refontes du rugby des riches. La Mongolie et le Burundi sont dévalorisés, marqués comme inadaptés à la pratique du rugby de haut niveau. Le Népal et le Ghana sont, eux, responsables et coupables aux yeux des nantis de ne pas être autonomes dans le développement de la pratique sur leur territoire respectifs.

Coupe du monde, Tournoi, Tournée des Lions, Ligue mondiale… Gare à l’indigestion qui découlerait de l’entre-soi. Elle pourrait arriver plus vite qu’on ne le croit…