Ollivon en 5 ?

À Marcoussis, le premier entraînement de la semaine a réservé quelques surprises. Surtout une... Car si Uini Atonio s'entraînait parmi les titulaire au poste de pilier droit, Charles Ollivon évoluait numéro 5 dans le dos. Le Toulonnais poussait aux côtés de Flament. Fabien Galthié et son staff ont donc testé une nouvelle configuration avant de revenir à un choix plus logique avec la titularisation de Romain Taofifenua.

En conférence de presse Fabien Galthié expliquait :"Il est très important de souligner qu’on ne cherche à tromper personne. On ne cherche pas à cacher notre composition d’équipe, on cherche simplement à travailler. Si nous bougeons les lignes, si nous varions nos compositions d’équipe à l’entraînement, c’est que l’on cherche à développer notre méthode et à la rendre plus efficace. Or, nous avons senti que nous devions créer de l’émulation. [...] Tout ce qu’on a fait depuis deux semaines, c’est le résultat de la réflexion des coachs qui ont pensé qu’il fallait bouger les lignes. Voilà pourquoi nous avons fait travailler Charles Ollivon en deuxième ligne avec les titulaires par exemple."