6 NATIONS 2023 - Après avoir évité la cuillère de bois en s’imposant en Italie, les Gallois ont choisi de rappeler leurs joueurs majeurs pour défier les Bleus au Stade de France. Suffisant face à la furia bleue ? Pas sûr…

Les Gallois ont eu chaud. Malgré une équipe remaniée et un adversaire qui avait réussi à gêner toutes les nations majeures du Tournoi pendant les trois premières journées, les Diables rouges se sont imposés en Italie (17-29) et ont ainsi évité une cuillère de bois qui leur pendait au nez avant un périlleux déplacement au Stade de France. Une victoire qui a été perçue comme un vrai soulagement chez les troupes du sélectionneur Warren Gatland qui a déclaré ceci jeudi matin : "Il était vraiment important de remporter une victoire la semaine dernière pour engranger un peu de confiance. Nous avons fait un pas dans la bonne direction mais nous avons encore énormément de travail à effectuer."

Et comment… malgré la nette victoire, les Gallois possédaient quelques statistiques pour le moins inquiétantes, à l’image de ces onze franchissements italiens et ces… 38 plaquages manqués par les Gallois ! Pour info, pas moins de 20 d’entre eux avaient été manqué par la ligne de trois-quarts, dont cinq pour le seul ailier Rio Dyer : « Nous avons beaucoup travaillé pour régler les problèmes en défense et combler les brèches que nous avons laissées aux Italiens. Mais nous travaillons aussi notre attaque », a assuré Warren Gatland. Et pour cause : avec seulement quatre franchissements, on ne peut pas dire que les Diables rouges ont inquiété la défense italienne, qui a néanmoins commis beaucoup trop de fautes de main (18 au total) pour espérer l’emporter.

Jones, Biggar et North à la rescousse, Faletau futur centurion

Vous l’aurez compris, les chantiers gallois sont nombreux. Et le temps leur manque. Donc pour parer à l’urgence, Warren Gatland a décidé de rappeler ses centurions. En deuxième ligne, la légende vivante Alun-Wyn Jones retrouve sa place dans la cage, aux dépens du jeune et prometteur Dafydd Jenkins. En troisième ligne, Aaron Wainwright retrouve sa place en 6 tout comme Dan Biggar à l’ouverture. Après la piètre prestation défensive des centres face à l’Italie, Gatland a remis sa paire Tompkins-North. Et à l’arrière, Louis Rees-Zammit remplace Liam Williams, blessé.

Le pays de Galles veut sortir de ce Tournoi cauchemardesque la tête haute. Ne serait ce que pour son troisième ligne center Taulupe Faletau qui fêtera samedi sa centième cape avec la sélection de la Principauté : "Toby a été fantastique pour le rugby gallois, soulignait Gatland. 100 sélections, c’est un immense accomplissement. J’espère que nous lui donnerons l’occasion d’avoir de bons souvenirs." Pas nous...