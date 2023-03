6 NATIONS 2023 - Le Toulousain François Cros fera face à une référence du poste de troisième ligne, samedi, en la personne de Justin Tipuric. Si la confiance est en faveur du Français, l’expérience de l’atypique Gallois n’est pas à sous-estimer.

François Cros

Un très bon troisième ligne toulousain peut en cacher un autre. Privé d’Anthony Jelonch pour une longue période, le XV de France peut compter sur François Cros (27 ans, 19 sélections) pour reprendre le flambeau en numéro 6. Titularisé pour la première fois depuis près d’un an en Bleu, à Londres, le natif de la Ville rose a été épatant avec treize plaquages, quelques charges bien senties et surtout un abattage dantesque dans les rucks. Observateur avisé du poste, Olivier Magne loue l’apport du Toulousain : "François Cros peut tout faire, ce qui est déjà notable, déclarait l'ancien international, ce vendredi, dans Midi Olympique. Mais au-delà de tous les aspects techniques, il fait les choses avec une grande justesse, que ce soit dans le temps ou dans la réalisation. Il n’y a rien d’exceptionnel mais il est toujours au bon endroit, toujours propre. Il se connaît très bien sur le plan physique et joue avec la tête avant tout. Il sait très bien ce qu’il a à faire et comment le faire.”

Précision d’importance : cette maîtrise s'inscrit sans limite dans le temps. “Son niveau d’engagement et de concentration est remarquable sur 80 minutes. C’est comme s’il n’avait jamais de baisse de régime. Cette capacité à rester à un niveau égal sublime toutes ses qualités.” Qui sont particulièrement nombreuses entre les plaquages, les grattages, la touche ou encore la mobilité dans le jeu courant. Sa propension à répéter les tâches sera encore assurément précieuse lors de ce qui sera sa 20e sélection en Bleu.

Justin Tipuric

A 33 ans et près de 100 sélections (92 avant ce match), Justin Tipuric reste une référence mondiale chez les troisième ligne : vainqueur à quatre reprises du Tournoi, auteur d’une cinquantaine d’essais en carrière et capé avec les prestigieux Lions britanniques, l’emblématique joueur des Ospreys s’est imposé, sur la dernière décennie, comme un flanker de haut niveau et un spécimen du poste. “C’est un profil de puncheur avec de très belles qualités sur le plan athlétique, décrit Olivier Magne. Il a une grande capacité à changer de rythme, ce qui fait qu’on le voit souvent avec les trois-quarts où il aime créer du lien, partir balle en main. Il a aussi des facilités techniques à la main comme au pied.” Et l’ancien glorieux flanker du XV de France de sourire : “Il fait des choses qui sortent de l’ordinaire, le plus souvent avec de la réussite, mais il a une nature imprévisible.”

Si avec l’âge et les blessures, Justin Tipuric a quelque peu perdu de sa superbe, il n’en reste pas moins un joueur capable de changer le cours d’un match. Samedi dernier, dans une rencontre sous tension pour le pays de Galles à Rome, le Gallois, encore flanqué de l'inusable Toby Faletau en troisième ligne, a grandement contrecarré les plans italiens avec deux grattages – une de ses spécialités - et huit ballons pris en touche, dont deux sur lancer transalpin. Les Bleus sont prévenus. Ils le connaissent tellement bien. Et ils ont, semble-t-il, toutes les armes, aujourd'hui, pour le contrer et limiter son influence.