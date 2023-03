6 NATIONS 2023 - Malheur au perdant de cet Angleterre-France, ce samedi (17h45), qui ne pourra plus espérer remporter le Tournoi des 6 Nations. Comment ce match est-il vu outre-Manche ? Les Anglais se méfient du jeu au pied des Français. Et misent sur la folie de Marcus Smith et la rage d'Ellis Genge pour garder contrer les Bleus.

The Guardian : "Les Français ont exploité une faille dans le règlement"

Pour le quotidien anglais, le point clé de cette rencontre sera le jeu au pied. Le coup de pied mémorable d'Anthony Bouthier, lors du Tournoi 2020, n'a pas été oublié outre-Manche à en croire les propos du journaliste Gerard Meagher. De quoi inspirer la crainte de voir les Anglais pris à leur propre jeu... Mais ce qui impressionne le plus en Angleterre c'est la manière dont la France peut être capable d'enfermer, avec le jeu au pied, l'adversaire dans son camp avant de récupérer la balle et de scorer. "Ce changement de philosophie a également coïncidé avec la nomination du Sud-Africain Vlok Cilliers au poste d'entraîneur des coups de pied, ce qui n'est pas dénué d'astuce, comme en témoigne la manière dont les Français ont exploité une faille dans le règlement. Le règlement stipule qu'un joueur - en l'occurrence souvent Dupont - devient en jeu lorsque le porteur du ballon a avancé de cinq mètres. À condition que Dupont ne soit pas à moins de 10 mètres de l'endroit où le ballon atterrit, il peut être actif dès que le joueur adverse a avancé de ces cinq mètres. Ainsi, si Dupont peut donner l'impression d'être massivement hors-jeu, il est en fait parfaitement légal."

This Anthony Bouthier kick will never be beaten \ud83d\ude0d#ENGvFRA | #GuinnessSixNations pic.twitter.com/b9XO9pTXRU — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) March 7, 2023

Pour contrer le jeu au pied des Bleus, l'an dernier, Eddie Jones avait placé Ellis Genge dans le troisième rideau. Mais selon le Guardian, peu probable de voir le nouveau capitaine du XV de la Rose renouveler l'expérience : "C'était une des tactiques les plus folles d'Eddie Jones. Cela a eu du succès car le pilier a parcouru un nombre stupéfiant de mètres balle en main et fait des dégâts dans la défense française, mais moins parce que son jeu en mêlée a été affecté en conséquence. Il est peu probable de voir Borthwick proposer un stratagème similaire, ce qui signifie que Steward peut s'attendre à être occupé."

Daily Mail : "Marcus Smith est insaisissable"

Le journal s'est concentré sur "Magic Marcus" qui a poussé le capitaine Owen Farrell sur le banc, la première fois en sélection depuis septembre 2019. De quoi faire parler en Angleterre. Mais Marcus Smith ne manque pas de qualités à faire valoir. "La course avec le ballon est la principale différence entre Smith et Farrell. Le premier est rapide, agile et insaisissable. Son pas de l'oie est devenu une marque de fabrique, qu'il a apprise en observant le grand maestro fidjien du jeu à sept, Waisale Serevi. Si Smith est autorisé à jouer son jeu naturel, il cherchera à se faufiler dans l'espace en contournant les défenseurs français, plus lents. Son sens du décalage est reconnu, tout comme son aptitude à mettre les autres dans l'espace. Observez la façon dont il repère Alex Dombrandt dans ses lignes de soutien intelligentes."

Pour le Daily Mail, la principale qualité de Marcus Smith est l'incertitude qu'il crée en permanence pour la défense adverse : "Il est enclin à jouer à plat sur la ligne, c'est-à-dire près de la défense adverse. C'est une option à haut risque et à haut rendement, car elle permet à Smith de créer des brèches en forçant ceux qui essaient de le bloquer à réagir rapidement à sa triple menace : la course, le coup de pied ou la passe." Seule incertitude pour le journal concernant l'ouvreur des Harlequins : sa performance en défense, où il pourrait être visé par les gros gabarits français. "Il n'a pas la présence physique imposante d'Owen Farrell, mais il a le courage et la volonté farouche de tenir sa place en défense."

The Independent : "Ellis Genge est un excellent capitaine"

Le journal quotidien s'est focalisé sur Ellis Genge. Avec le passage d'Owen Farrell sur le banc, c'est le pilier qui sera titulaire. "L'ascension du fougueux joueur de 28 ans, qui est passé de la cité de Bristol au sommet du rugby anglais", présente le média. Lewis Ludlam a été questionné sur le gaucher anglais. Il a loué son leadership. "Ellis est un excellent capitaine, a lâché celui qui sera titulaire contre les Bleus. Il joue avec le cœur sur la main. Quand il parle, il est convaincant, les gens veulent être derrière lui. C'est quelqu'un pour qui on veut se battre. C'est un bon ami à moi, alors l'opportunité de le suivre dans la bataille est quelque chose que j'attends avec impatience."

Dorian Aldegheri est de retour en tant que titulaire au poste de pilier droit de l'équipe de France. Face à lui, l'un des tout meilleurs joueurs à son poste, Ellis Genge, capitaine pour l'occasion.



\u27a1\ufe0f Un défi de haut niveau pour le Toulousainhttps://t.co/IuyP3yh3Uy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 10, 2023

Le joueur de Northampton s'est remémoré quelques batailles dans sa jeunesse avec Ellis Genge. Avoir "Baby Rhino" en face n'était déjà pas agréable. "Je me souviens avoir joué contre lui lorsque nous avions 14 ans, et ce n'est pas quelqu'un contre qui on a envie de jouer. C'était un chien enragé. Il jouait en numéro huit et moi en numéro sept. Il écrasait quelques joueurs. Il y avait des parents qui hurlaient sur le côté du terrain !"