6 NATIONS 2023 - Dorian Aldegheri est de retour en tant que titulaire au poste de pilier droit de l'équipe de France. Face à lui, l'un des tout meilleurs joueurs à son poste, Ellis Genge, capitaine pour l'occasion. Un défi de haut niveau pour le pilier du Stade toulousain.

Peut-on faire plus compliqué pour un retour au poste de pilier droit ? Dorian Aldegheri fait son grand retour sous le maillot tricolore après deux ans d'absence, accompagné de ses deux coéquipiers en club Cyril Baille et Julien Marchand en première ligne. Comme lors de sa dernière sélection, il retrouvera Ellis Genge en face de lui. Sauf que "Baby Rhino" a bien grandi en 24 mois, et ressemble aujourd'hui à l'un des joueurs les plus compliqués à affronter.

Rarement un pilier gauche aura été aussi prophète en son pays que l'est Ellis Genge actuellement. Véritable coqueluche du XV de la Rose, il a réussi à se faire apprécier, et le mot est faible, des fans anglais dans le marasme qu'a été la fin du mandat d'Eddie Jones. Celui qui se fait surnommer "Baby Rhino" impressionne par sa puissance dans le jeu courant, capable de faire des dégâts dans n'importe quelle ligne défensive avec une activité folle, le joueur de 28 ans n'en finit plus de prendre des responsabilités.

Capitaine de l'Angleterre pour la première fois

Face à l'équipe de France ce samedi, il fera même son baptême du feu en tant que capitaine de l'Angleterre. Mais ce n'est que justice quand on voit la progression linéaire d'un joueur au palmarès plus que fourni. En neuf ans au plus haut niveau, le joueur de Bristol a remporté la Premiership en 2022 et le Tournoi des 6 Nations en 2020. Mais le pilier a démarré tard au niveau professionnel, la faute à un poste qui n'a pas toujours été le sien.

Le vécu du Toulousain en première ligne avec Cyril Baille et Julien Marchand a pesé lourd dans le choix du staff. Il a été préféré à Sipili Falatea, une nouvelle fois remplaçant. https://t.co/JUuuissotY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2023

Celui qu'on n'imagine pas ailleurs qu'en première ligne n'a pourtant pas démarré à ce poste. Jusqu'à ses 18 ans, "Baby Rhino" est un pur numéro huit, qui n'arrive pas à éclore. Mais ce repositionnement va tout changer, et lui ouvrir les portes de Bristol en seconde division, puis de passer en Premiership avec Leicester à partir de 2016. Il va y retrouver quatre ans plus tard un certain Steve Borthwick, l'actuel sélectionneur anglais, qui va l'emmener sur le toit au niveau national et le faire passer dans une autre dimension.

Troisième face à face entre les deux piliers

Devenu le malheur des droitiers, il a su s'imposer en martyrisant ses adversaires en mêlée fermée. Dorian Aldegheri, qu'il retrouvera à Twickenham, est bien placé pour le savoir. Le joueur du Stade toulousain qui compte huit capes en Bleu a déjà affronté à deux reprises et n'en garde pas de bons souvenirs. Lors de la finale perdue de l'Autumn Nations Cup, le joueur de 29 ans avait été dominé par son vis-à-vis, sortant même avant la pause après avoir concédé des pénalités dans l'épreuve de force. Une envie de revanche qui doit être grande du côté du Stadiste, qui voudra saisir cette opportunité qui lui est donné dans le temple du rugby mondial.