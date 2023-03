6 NATIONS 2023 - C'est une grosse surprise qui se glisse dans le XV de départ de Steve Borthwick pour affronter le XV de France à Twickenham ce samedi. Marcus Smith prend la place d'Owen Farrell à l'ouverture pour les Anglais, au sein d'une équipe relativement similaire à celle qui s'est imposée face au pays de Galles.

Si on ne prend pas en compte les matchs avec les Lions Britanniques et Irlandais, Owen Farrell n'avait plus été remplaçant lors d'un match de rugby depuis le jeudi 26 septembre 2019 et un match de Coupe du monde entre l'Angleterre et les États-Unis. Une statistique assez folle qui traduit à quel point la composition de Steve Borthwick pour affronter la France ce samedi est un séisme en Angleterre. Le capitaine du XV de la rose, Farrell lui-même, est sur le banc pour cette rencontre. Supplanté par le phénoménal Marcus Smith, le joueur des Saracens portera le numéro 22 à Twickenham.

Steve Borthwick has named our side for #ENGvFRA on Saturday \ud83c\udf39@O2 | #WearTheRose — England Rugby (@EnglandRugby) March 9, 2023

C'est un choix que beaucoup peinaient à imaginer, mais qui traduit la volonté de l'ancien coach des Leicester Tigers de faire bouger les choses au sein d'une sélection en manque de vitesse depuis sa finale de Coupe du monde en 2019. Après avoir fait le choix de privilégier Farrell contre l'Italie et le pays de Galles, c'est désormais Smith, éblouissant avec les Harlequins, qui a sa chance de prouver qu'il a l'étoffe pour mener la ligne de trois-quarts anglaise.

Willis affrontera ses coéquipiers toulousains, Ribbans intègre le banc

Ce changement est d'ailleurs le seul fait par Borthwick dans son XV de départ par rapport à l'équipe victorieuse au Principality Stadium de Cardiff il y a deux semaines. Parmi les choix forts, c'est Ellis Genge qui récupère le rôle de capitaine. "Baby Rhino" fêtera à cette occasion sa 47e sélection. Jack Willis reste sur l'aile de la troisième ligne et affrontera plusieurs de ses coéquipiers au Stade toulousain.

Sur le banc par contre, il faut noter l'intégration du futur toulonnais Dave Ribbans à la place de Courtney Lawes. Le co-capitaine est blessé à l'épaule et devrait manquer le reste de la compétition.