6 NATIONS 2023 - Ce vendredi, avec une heure d’avance sur l’horaire initialement programmée, le XV de France s’est présenté à Twickenham pour le traditionnel entraînement du capitaine, à l'issue duquel Antoine Dupont a livré ses impressions à quelques heures du "Crunch".

Un stade comme Twickenham peut-il être effrayant ?

C’est une chance de jouer dans des grands stades qui ont des histoires incroyables. Un match à l’étranger est toujours particulier. Gagner à l’extérieur est très difficile. Peut-être encore plus ici à Twickenham, puisque nous ne l’avons plus fait depuis 2005 dans le Tournoi des 6 Nations. On sait ce qui nous attend et combien ce sera difficile. On est préparé pour jouer ce genre de match et ce sont les meilleurs à jouer.

Justement depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié à la tête des Bleus, c’est le seul stade du Tournoi des 6 Nations où le XV de France n'a jamais gagné. St-ce que cela vous trotte dans la tête ?

Pas spécialement, même si on joue tous les matchs pour les gagner. Nous avons eu deux rencontres dans ce stade : le premier dans un contexte différent de la Coupe d’Automne des Nations, avec une équipe un peu remaniée, qui s’est terminé par une défaite après prolongation mais qui aurait très bien pu se conclure par une victoire ; le second perdu de deux points. On sait donc que l’on peut être dans les clous et que ce sera très serré.

Au regard des récentes performances anglaises, pensez-vous que ça peut être la bonne année ?

Je ne suis vraiment pas sûr de ça. Il y a deux ans, nous étions au regard de certains favoris et on avait perdu. Regardons l’effectif et l’expérience de cette équipe anglaise, même si elle ne joue pas son meilleur rugby, on sait qu’elle possède de grands joueurs capables d’élever leur niveau dans les grands moments. Et demain, ce sera un grand moment pour eux. Je leur fais entièrement confiance pour être à leur meilleur niveau.

Votre défaite en Irlande et la perspective du Mondial dans six mois rendent-t-elle l’enjeu de ce match plus important ?

Non, je ne crois pas qu’il faille recontextualiser de cette façon. Nous sommes dans notre compétition. Nous savons qu’une victoire doit nous permettre de prétendre encore à la victoire finale. On se concentre sur cet objectif, les autres viendront en suivant.

Gaël Fickou réalise pour le moment un très beau Tournoi des 6 Nations. Pouvez-vous nous expliquer son rôle dans l’écosystème du groupe France ?

Au-delà de son rôle de capitaine de la défense, où il est très précieux, Gaël nous fait profiter de son expérience : il a 29 ans, approche les 80 sélections et rien que ça, ça montre la qualité du joueur. Il répond toujours présent dans les grands moments et donne de la confiance à ses coéquipiers.

Quid de Jonathan Danty, à présent ? En quoi son absence lors des trois premières rencontres a-t-elle pesé sur les performances de l’équipe de France ? Et qu’attendez-vous de lui demain ?

On attend de lui qu’il joue avec ses qualités, avec sa toute puissance. L’an dernier, il nous avait fait beaucoup de bien pour prendre le milieu du terrain et faire reculer l'adversaire. C’est ce qu’il fait tous les week-ends, d’ailleurs.

Comment avez-vous accompagné Dorian Aldegheri, qui sera titularisé à droite de la mêlée tricolore face aux Anglais, en l’absence de Uini Atonio et Mohamed Haouas ?

Dorian a déjà connu le niveau international. Il sait les exigences qu’il demande. Il connaît ce niveau et son début de saison avec Toulouse montre aussi qu’il avait l’ambition de revenir.

Sur le terrain, vous êtes de plus en plus présent autour des rucks mais moins dans votre position privilégiée de « ministre de l’intérieur ». Êtes-vous plus surveillé qu’auparavant ?

Je ne suis pas certain. Je ne sais pas si les équipes ont des options techniques pour surveiller les bords des rucks. Les adversaires essaient d’être compacts au milieu du terrain parce qu’il vaut mieux se faire breaker (sic) au milieu que sur les extérieurs. Toutes les équipes sont denses mais il ne faut pas que je change mon jeu.

Marcus Smith a été titularisé à l’ouverture du XV de la Rose à la place d’Owen Farrell, qu’est ce que cela change pour le XV de France ?

C’est un joueur qui aime beaucoup attaquer la ligne, qui a des qualités de duel que l’on connaît tous, qui est un peu moins dans la gestion par rapport à Farrell. Mais, comme l’a dit Raphaël (Ibanez), avoir un joueur comme Owen Farrell sur le banc, c’est un atout considérable pour le XV d’Angleterre, notamment en fin de match. On sait aujourd’hui l’importance que peuvent avoir les 20 dernières minutes dans les matchs internationaux.

Depuis le début du Tournoi, l’Angleterre est l’équipe qui utilise le plus jeu au pied. Pensez-vous que cela puisse changer avec Marcus Smith ?

La stratégie d’une équipe ne repose pas sur un seul homme. Les deux joueurs peuvent se fondre dans le collectif. On sait que les Anglais ont un jeu porté sur le jeu au pied, pour occuper et mettre l’adversaire sous pression. Marcus Smith sait le faire aussi. Il essaiera probablement aussi de la faire samedi. Après, c’est vrai qu’il est plus dangereux que Farrell dans les duels, mais ce dernier est aussi plus costaud en défense. Ils ont vraiment des profils différents.