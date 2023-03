6 NATIONS 2023 - Toujours titulaire dans sa carrière lors du Tournoi, Owen Farrell sera sur le banc face à la France, ce samedi (17h45). Il sera remplacé par Marcus Smith. L'Anglais n'hésitera pas à envoyer du jeu, au contraire de son vis-à-vis Romain N'Tamack plus gestionnaire.

Le CV

Marcus Smith

Deuxième plus jeune joueur à évoluer en Premiership à 18 ans et 200 jours, en 2017, Marcus Smith est vu depuis comme la relève au poste d'ouvreur. Appelé par Eddie Jones après seulement trois matchs, il a attendu... quatre ans pour avoir sa première sélection, à l'été 2021. Il fêtera sa dix-septième cape contre les Bleus, ce samedi. Après avoir été titularisé contre l'Ecosse, il s'est assis sur le banc contre l'Italie et les Gallois. Joueur d'un seul club, il a été champion d'Angleterre avec les Harlequins en 2021.

Romain Ntamack

Né 76 jours après Marcus Smith, Romain Ntamack a lui aussi eu des débuts précoces, en démarrant aussi sa première rencontre professionnelle en septembre 2017, à 18 ans. Lui aussi est depuis vu comme la relève française au poste d'ouvreur, après des années à changer et rechanger le titulaire en sélection. Mais lui a très vite été lancé par le XV de France, lors du tournoi 2019, à 19 printemps. D'abord utilisé comme ouvreur, il sera vite le propriétaire indiscutable du numéro 10, associé en charnière à son coéquipier en club Antoine Dupont. Il a mené le jeu de la France lors du grand chelem 2022, comme lors des trois premiers matchs du Tournoi 2022. Comme son adversaire, il n'a connu que Toulouse comme club, avec qui il a remporté deux Top 14 et une Coupe d'Europe.

Le point fort de Marcus Smith :

Le jeu du Philippin de naissance est à l'opposé de celui de George Ford et d'Owen Farrell. Feintes, prise d'intervalle, crochet, coup de pied par-dessus... La palette de jeu Marcus Smith est vaste ; internet regorge de vidéos de ses meilleures inspirations. Au sein d'une équipe des Harlequins portée vers le jeu, l'ouvreur se régale et attaque durant 80 minutes. C'est moins le cas en Angleterre, bridé par les pragmatiques sélectionneurs Eddie Jones puis Steve Borthwick, adeptes du jeu au pied d'occupation. Bien muselé par la défense française lors du crunch 2022, il devra l'être aussi. L'Anglais de 24 ans est l'un de ces joueurs capables de faire basculer la rencontre sur un seul geste.

Steve Borthwick has named our side for #ENGvFRA on Saturday \ud83c\udf39@O2 | #WearTheRose — England Rugby (@EnglandRugby) March 9, 2023

Le point fort de Romain Ntamack :

Romain Ntamack sait quasiment tout faire. Mais surtout le faire au bon moment. La preuve, il brille autant avec le XV de France et son jeu de dépossession qu'avec Toulouse et son jeu de main. Sous le maillot bleu, il sait gérer les temps faibles, où le pragmatisme et le jeu d'occupation priment. Mais aussi les temps forts français en jouant simple mais juste. En club, il se fond aussi dans un système basé sur le jeu ballon en main. Il est le parfait complément de son binôme de la charnière toulousaine et française, Antoine Dupont, lui aussi capable d'ajuster son jeu au score et à la physionomie du match.

L'avis de Rugbyrama :

Depuis la finale de la Coupe du Monde U20 qui les avait opposés en 2018, ces deux ne se lâchent pas. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Le jeu de Marcus Smith est plus spectaculaire que celui de Romain Ntamack et c'est souvent un régal de voir jouer le prodige anglais. Mais Romain Ntamack, sans doute grâce à un vécu au niveau international plus important, reste au-dessus. S'il est capable lui aussi de fulgurances, c'est une capacité supérieure de gestionnaire qui lui permet de passer devant Marcus Smith. L'Anglais devra s'en sortir sans l'appui de son capitaine Owen Farrell, mis sur le banc et non à ses côtés au centre, et passera un test dans la gestion et le jeu au pied.