Déjà vainqueur du match aller à Jean Bouin (12-17), le RCT a remporté, ce soir, la deuxième manche face au Stade français. Dans la nuit de Mayol, bien qu’amputés de quelques joueurs cadres (Ollivon, Biggar, Gigashvili, Villière), les Varois ont assuré l’essentiel puisqu’ils se sont imposés avec le bonus offensif, 37-09. Ce succès leur permet de remonter à la septième place du Top 14, alors que Paris, désormais troisième, perd un rang au classement. Dans un stade Mayol où il s’est déjà incliné à deux reprises en championnat, Toulon n'avait pas le droit à l’erreur, ce soir, face au Stade français. Pourtant, les locaux ont connu un début de match pour le moins compliqué. Ils ont été sanctionnés trois fois lors des dix premières minutes et Joris Segonds a passé deux pénalités. Sur la première, l’ouvreur parisien est venu punir une faute varoise au sol (3-0, 2e). Sur la seconde, l’ancien maître à jouer d’Aurillac a récompensé un contre de Jérémy Ward sur Cheslin Kolbe, suivi d’un ballon non lâché au sol par Thomas Salles, alors sous pression à l’entrée de ses 22 mètres (6-0, 6e). Baptiste Serin en forme Après cette entame difficile, Toulon a mis la main sur le ballon pour ne presque plus le lâcher, puisque ce sont les hommes de Pierre Mignoni et Franck Azéma qui ont dominé les trente minutes suivantes. Derrière un Baptiste Serin particulièrement inspiré, à l’image de deux percées magistrales (14e, 29e), les Varois ont peu à peu mis leur jeu en place. D’ailleurs, sur celle effectuée au quart d’heure de jeu, les locaux ont inscrit le premier essai du match, puisque après la percée de Serin, repris à l’entrée des 22 mètres parisiens, Waisea a navigué dans la défense adverse, puis le centre fidjien a servi son compère, Duncan Paia’aua, qui a terminé le travail (7-6, 15e). Si Segonds a redonné l’avantage aux siens avec une pénalité (7-9, 19e) et que Sekou Macalou a volé deux lancers à Teddy Baubigny (24e, 25e), les visiteurs ont été acculés dans leur camp et ils n’ont jamais su se défaire de la pression varoise sur la fin de cette première période. D’ailleurs, les hommes de Gonzalo Quesada ont multiplié les mauvais choix, et peu avant la demi-heure de jeu, Paul Alo Emile a, par exemple, tenté une longue passe sautée pour… personne. Cheslin Kolbe a alors surgi et l’ailier sud-africain a planté le deuxième essai de son équipe (17-9, 27e). Peu avant la pause (36e), Thomas Salles est venu récompenser le bon travail de ses avants, dominateurs en mêlée fermée, et ainsi, Toulon a viré avec onze points d’avance à la pause (20-9). Paris muet En seconde période, le RCT a attaqué fort avec deux beaux franchissements signés Juta Wainoqolo (43e) puis Baptiste Serin (48e). Mais à chaque fois, il n’a pas su concrétiser ses offensives, et a dû s’en remettre à la botte de Thomas Salles pour creuser un peu plus l’écart (23-9, 47e). Plutôt dominé et peu inspiré jusque-là, Paris a eu son temps fort autour de l’heure de jeu, à un moment du match où le club de la capitale a enchaîné plusieurs pénaltouches à cinq mètres de l’en-but varois. Si Facundo Isa a pris un carton jaune pour avoir écroulé un maul (58e), la défense de Toulon a tenu bon puisqu’elle n’a pas encaissé de points. Huit minutes plus tard, le Stade français a de nouveau eu une touche intéressante à jouer à dix mètres de l’en-but adverse, mais là aussi, les soldats roses n’ont pas su convertir cette munition. Après avoir bien su gérer ses temps faibles, le RCT s’est même offert une victoire bonifiée, puisque dans la nuit toulonnaise, les locaux ont fait craquer la défense parisienne à deux reprises dans les dix dernières minutes. D’abord, Cheslin Kolbe s’est battu à la course avec Peniasi Dakuwaqa pour aplatir un bon jeu au pied à suivre de Thomas Salles. Mais l’ailier parisien s’est mis à la faute en poussant le ballon hors des limites du terrain et M. Cayre a logiquement accordé un essai de pénalité (30-9, 71e). Ensuite, Cornell du Preez a terminé une belle action initiée par Mathieu Bastareaud, au cours de laquelle les trois-quarts toulonnais, emmenés par Cheslin Kolbe, ont bien senti le coup en effectuant un renversement à cinq mètres de l’en-but adverse (37-9, 78e). Ainsi, le RCT s’est offert un second succès bonifié à Mayol cette saison, cinq mois après le premier.