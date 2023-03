En Direct. Toulon - Stade français : suivez le match de la 20e journée de Top 14

TOP 14 - Toulon retrouve son public après une défaite face à Clermont et accueille le Stade français, toujours 2e au classement. Les Toulonnais veulent se rapprocher du top 6 et la victoire est nécessaire. Suivez en direct commenté la rencontre du samedi soir de la 20e journée de Top 14.

Le RCT veut poursuivre sa remontée au classement. Ce samedi soir, c'est le Stade français, dauphin du Stade toulousain, qui se déplace à Mayol.

Les Toulonnais doivent impérativement s'imposer pour mettre la pression et revenir dans la course. Pour les Parisiens, ce déplacement est capital pour préserver sa place dans le top 2 alors que Lyon et La Rochelle poussent à l'arrière.

Au classement, Toulon est 8e avec 43 points avant le début de la 20e journée. Le Stade français est 2e avec 55 points.