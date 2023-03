TOP 14 - En conférence de presse, le capitaine du RC Toulon, auteur d'une prestation majuscule face au Stade Français Paris (37-9), a salué le sursaut d’orgueil de son équipe après la déconvenue clermontoise de dimanche dernier. Il a également appelé à l’humilité alors que les Varois restent toujours à la porte du Top 6.

Baptiste, vous aviez déclaré l’état d’urgence après le revers à Clermont, malgré le fait que vous n’ayez pas participé à ce match car vous étiez appelé avec le XV de France. On dirait que votre message a été entendu…

Je n’y étais pas, mais je me considère dedans. Tout le monde se considère dedans dans ce que l’on a mis là-bas. On avait à cœur de se racheter. Les coachs ont fait le choix de remettre la même équipe. Ils voulaient bouger les mecs. Ils ont poussé les mecs à faire mieux. On se devait de répondre présent dans l’agressivité, le combat, et dans l’intensité après Clermont. On se devait de gagner ce match face à un cador du championnat. La tête est un peu libérée avant de partir en vacances. On y a mis du cœur. On n’a pas bien entamé le match. Mais, on a fait preuve de calme et de sérénité. Je suis content de ça.



Avez-vous eu de la crainte après votre entame de match manquée ?



Pas tellement. Ce sont deux erreurs bêtes dans les rucks. On est un peu apathiques. On ne travaille pas. Les soutiens sont en retard. Ça ne pardonne pas. Je me dis qu’on n’est pas sortis de notre camp. On n’avait rien montré. Il restait 70 minutes. J’essaie d’être dans le positif.



Derrière, vous avez déroulé votre jeu et vous avez été efficaces en défense. Est-ce votre match référence ?



Oui mais je n’ai pas tout en tête. Il y a quelques matchs comme celui contre Pau. On va dire que c’est un match dans les standards. Ce sont des matchs qui doivent être nos standards comme celui contre Toulouse. On ne pas non plus se dire qu’on a fait un match énorme. Ce soir, on n’est pas dans les six. On doit rester humbles. À notre place. On a fait le boulot, ni plus ni moins.

"La convocation (en équipe de France) m'a fait un bien que vous ne pouvez pas imaginer"



Quelle a été la clef de cette partie ?



La clef était de mettre une grosse pression sur leur charnière. Au niveau stratégique, au niveau du jeu au pied. Ça joue de manière intelligente. Swan était missionné sur Parra, comme moi sur Segonds. On voulait essayer de leur faire avoir un jeu au pied plus court. On voulait des ballons pour regagner les 50 mètres et relancer. On s’est fait prendre en début de partie. West et Salles, Kolbe, Wainiqolo ont bien joué les coups. Ils ont trié les ballons. On a joué juste. Sur ça, je nous trouve intelligent. Ça nous a permis de les mettre en difficulté. On a joué chez eux. On a enchaîné les temps de jeu quand il le fallait. On a été plus intelligents qu’à Clermont. Sur ça, c’est un match référence au niveau de la dépossession. Le pied est une arme, on doit l’utiliser.



Vous avez été particulièrement en forme, à l’image des dernières semaines. Sentez-vous, personnellement, que vous montez en puissance ?



Je ne me suis jamais caché. Quand je ne suis pas bon, je le dis. Je me sens à 100% au niveau physique. Je suis plus à l’aise. C’est un tout. On retrouve un élan collectif. La convocation m’a fait un bien que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis mieux. En début de saison, j’ai été en dent de scie. J’ai eu un rendez-vous qui a piqué avec les coachs. Ça fait partie d’une carrière et d’une saison. Maintenant, je me sens plutôt bien.



Est-ce qu’il y a un peu moins d'urgence après cette victoire bonifiée ?



Non. Il y a toujours autant urgence. On doit enchaîner trois victoires de rang. On se doit de le faire. On sera bien si on le fait. On revient, mais si on avait perdu face à Paris, on aurait fait une croix sur la phase finale. Il y a un bonus gardé. Peu d’équipes ont pris le bonus face à Paris. C’est une équipe constante, et pragmatique. Elle joue juste. C’est pour ça qu’elle est en haut.