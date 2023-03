XV DE FRANCE - Au cours d’un entretien accordé au Midi Olympique, Ugo Mola, manager du Stade toulousain a récemment évoqué, la blessure de son troisième ligne Anthony Jelonch et l’état de santé des joueurs du XV de France. Selon lui, les Bleus ont certes besoin de souffler mais l’essentiel reste de maintenir un haut niveau de jeu avant la Coupe du monde pour être en pleine possession de leurs moyens.

C’est le sujet qui préoccupe tous les supporters et suiveurs du XV de France. Dans quel état physique vont arriver les coéquipiers d’Antoine Dupont lorsque la Coupe du monde, leur Coupe du monde va débuter ? Si la question de leur temps de jeu revient de plus en plus sur le tapis, pour Ugo Mola, que le sujet touche de près au vu de la palette d’internationaux qu’il a sa disposition avec le Stade toulousain, il est important pour ces Bleus de maintenir même en club un haut niveau d’intensité : "À surprotéger les joueurs, non seulement le spectacle et l’intérêt des compétitions peuvent en pâtir, mais je suis surtout persuadé que cela peut aussi être contre-productif pour eux. Je suis de ceux qui pensent que le haut niveau appelle le haut niveau."

Pour Ugo Mola, les Bleus ont besoin de jouer pour rester compétitifs Icon Sport - Icon Sport

Pour appuyer son propos il s’appuie sur les récents résultats du XV de la Rose, qui selon lui a pâti de la relégation du club des Saracens, son plus gros pourvoyeur, en deuxième division : "Eddie Jones a lui-même reconnu que son récent échec à la tête de l’équipe d’Angleterre était étroitement lié à la descente des Saracens en deuxième division anglaise. Pourtant, au départ, tout le monde pensait que cela allait être bénéfique au XV de la Rose. Sauf que leur descente a impacté le niveau de jeu et d’exigence des joueurs des Saracens. L’épine dorsale a soudain moins performé avec l’équipe nationale, même s’ils étaient physiquement reposés comme jamais."

Jamais je ne sacrifierai les résultats du Stade toulousain au profit de ceux de l’équipe nationale

Quand on s’appelle le Stade toulousain et que l’on dispose de plus d’une dizaine d’internationaux, la gestion de ces stars peut être un cas difficile à gérer pour Mola et tout son staff au vu des attentes qui résident autour de la sélection tricolore et des rêves de toute une nation de soulever enfin le trophée mondial. Mais le manager haut-garonnais le rappelle, il y a une vie de club pour ces joueurs. Et bien qu’il y ait volonté de les protéger, la saison est longue et le niveau de plus en plus serré : "Si je pouvais m’assurer que des joueurs comme Dupont, Marchand, Baille, Ntamack ou Ramos ne jouent plus que deux ou trois matchs de Top 14 et qu’on les prépare pour disputer les phases finales et je l’espère celles de Champions Cup, je ne souhaiterais que ça. Mais la réalité du terrain n’est pas aussi simple."

Comme il le précise dans les colonnes du Midi Olympique, Ugo Mola, pour lui le club reste une priorité : "Comme je l’ai toujours dit, jamais je ne sacrifierai les résultats du Stade toulousain au profit de ceux de l’équipe nationale."