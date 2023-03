TOP 14 - Appelé avec l'Italie pour préparer la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, Martin Page-Relo prend encore un peu plus d'ampleur. À 24 ans, le demi de mêlée du Stade toulousain gravit les échelons doucement mais sûrement !

Au Sud-Ouest de l'hexagone se situe un département bien connu du rugby français. Pas besoin de pousser la devinette bien loin si l'on vous dit : Antoine Dupont, Anthony Jelonch ou encore Grégory Alldritt. C'est bien dans le Gers que Martin Page-Relo a chaussé ses premiers crampons. À l'Isle-Jourdain plus précisément. Et c'est en 2012 que le demi de mêlée s'offre le droit de rêver à une carrière professionnelle en intégrant l'effectif des jeunes du Stade toulousain. C'est donc au sein de la Ville rose qu'il termine sa formation.

Ses débuts dans la cour des grands

Avant de porter le tant convoité maillot Rouge et Noir, c'est à Carcassonne qu'il fait ses premiers pas dans le monde du rugby professionnel. Prêté le temps d'une saison au sein du club audois pour gagner en expérience, Martin Page Relo enchaîne rapidement les feuilles de matchs. "Il est arrivé jeune à l'USC mais c'est un joueur qui avait déjà des qualités importantes : sa vitesse et puis sa capacité à enchaîner physiquement. Même après le cinquième temps de jeu, il garde la même qualité de passe et il avait déjà une bonne vision du jeu", raconte Christian Labit, manager de Carcassonne avant d'ajouter : "Je pense que Martin est un joueur qui va se bonifier dans le temps. Il est fantasque, il y a cette part de folie chez lui. Il a besoin de s'exprimer sur le terrain et d'avoir une équipe qui joue !".

Martin Page-Relo sous le maillot de Carcassonne. Icon Sport - Icon Sport

En terre audoise, le demi de mêlée s'est offert 21 matchs pour 8 titularisations et un essai. Un temps de jeu précieux qui lui permet de retrouver le Stade toulousain lors de la saison 2021/2022 avec un peu plus de maturité et d'assurance.

Plus qu'une doublure ?

Au Stade toulousain, le poids du numéro 9 est sans doute bien plus lourd que dans n'importe quel autre club du championnat. En la présence d'Antoine Dupont, le rôle de doublure est inévitable. À Toulouse, la concurrence s'installe donc réellement sur ce rôle de numéro deux. Lors de la saison 2021/2022, Martin Page-Relo se retrouve en concurrence avec Alexi Balès et Baptiste Germain. Ces trois-là se partagent le temps de jeu à peu près équitablement. Cette saison, Alexi Balès ayant pris sa retraite et Baptiste Germain étant prêté du côté du Biarritz olympique, Paul Graou débarque en provenance d'Agen. Mais Page-Relo "profite" de la blessure de son coéquipier, touché à la main lors d'un match amical face à Toulon en août dernier, pour enchaîner quelques feuilles de matchs. Mais l'histoire toulousaine prendra fin à l'issue de cet exercice.

Le demi de mêlée gersois prendra la direction de Lyon où il a signé un contrat de deux saisons. Mais là encore, le demi de mêlée devra faire face à une rude concurrence.

Au Lou, Baptiste Couilloud et Jean-Marc Doussain seront difficilement déboulonnables. Voilà un nouveau défi intéressant pour le jeune joueur qui s'affirme un peu plus chaque jour. "Je pense qu'à Lyon il peut s'épanouir. En tout cas c'est une équipe qui correspond à son style de jeu. C'est vrai qu'il sera peut-être encore cantonné à un poste de remplaçant mais je pense que ce n'est pas plus mal. Il enchaîne quand même pas mal de feuilles de matchs avec Toulouse, à 24 ans il y a pire ! Le fait de jouer à ce niveau-là lui permet de grandir. C'est auprès des meilleurs qu'il va pouvoir encore progresser et cette concurrence va lui permettre de persévérer. Finalement ce rôle de remplaçant lui permet de jouer sans pression et je pense que c'est dans cette situation qu'il est le meilleur", explique Christian Labit.

Une expérience italienne pour progresser encore

Ce mardi, le Toulousain a été appelé avec l'Italie pour préparer le match face au Pays de Galles. Bien que la présence de l'habituel titulaire, Varney, et remplaçant, Fusco, laisse peu de chance à Martin Page-Relo de connaître une première sélection, cette expérience ne pourra être que bénéfique. Le manager de l'USC le confirme : "C'est évident que jouer avec une équipe nationale est toujours bénéfique. Le haut niveau te fait progresser. L'Italie est une équipe qui a de l'avenir et qui s'appuie de plus en plus sur les jeunes. Martin rentre donc dans un fonctionnement important avant la Coupe du monde. C'est un très beau parcours quand on pense qu'il y a deux ans il était à Carcassonne ! C'est aussi une fierté de voir où il en est aujourd'hui". Comme quoi, le rôle de remplaçant n'empêche pas le demi de mêlée de prendre de l'ampleur. En tout cas si cette expérience italienne s'avère positive, rien n'empêche le numéro 9 de se mettre à rêver d'un parcours à l'international.