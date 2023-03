Top 14 - Le deuxième ligne Emmanuel Meafou s'est présenté à la presse avant le déplacement de Toulouse au Racing 92, ce dimanche soir (21h05). Pour l'Australien, malgré les nombreux blessés et les joueurs retenus en sélection, il y a un coup à faire à la Paris La Défense Arena si les Toulousains gardent leur ADN. Il est également revenu sur son état physique.

Emmanuel, vous jouez tous les matchs du Stade Toulousain, vous n'êtes jamais fatigué ?

(Rires) Je suis fatigué mais c'est la vie d'un rugbyman. Il faut que l'on continue de travailler. Il n'y a pas que moi, beaucoup de joueurs enchaînent les matchs et d'autres sont en sélection. En ce moment, il y a beaucoup de jeunes joueurs donc on enchaîne et on travaille dur pour gagner quelque chose cette saison.

Comment abordez-vous cette rencontre face au Racing ?

Le Racing est une bonne équipe. Sur leur synthétique, chez eux, cela ne sera pas un match facile. Malgré nos blessés, nous travaillons pour faire un gros match sur cette fin de bloc. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Ils sont fort partout, devant comme derrière. Sur les turn-over et les récupérations de balle, ils peuvent nous mettre des points. Ils en mettent une moyenne de 33 par match à domicile. Il faudra être solide en défense. On veut bien finir ce bloc contre cette belle équipe du Racing !

Cette saison, la période des doublons se passe mieux que l'année précédente. Comment expliquez-vous ça ? Et est-ce que cela vous met moins de pression avant ce déplacement au Racing ?

C'est beaucoup mieux cette année. On a travaillé dur en début de saison, on s'était préparé pour la période où les internationaux ne seraient pas là. C'est un switch mentalement pour notre équipe. L'année dernière, c'était dur, on a perdu plusieurs matchs d'affilée. Cette saison, on fait de bons matchs, on a gagné de bonnes équipes. Mentalement on est prêt pour ce match contre le Racing avant de retrouver les internationaux.

Vous allez jouer sur synthétique, qu'est-ce que cela change quand on joue devant ?

Le jeu ira plus vite, il faut que l'on réduise la vitesse des rucks. La défense sera importante. On a travaillé notre défense cette semaine pour faire un bon match ce week-end. Je préfère jouer sur herbe, mais il faut jouer sur tous les terrains.

Le Racing est une équipe joueuse mais vous aussi, malgré les absents. Allez-vous continuer à ouvrir ou au contraire resserrer le jeu ?

On ne va rien changer, on va continuer à jouer notre jeu. On va juste modifier quelques petites choses en défense. On a fait un bon match contre Pau et on veut continuer avec notre jeu de Toulousains. On va jouer dès le début du match. Contre une bonne équipe du Racing il y aura des moments durs mais je pense que si on garde notre ADN on peut faire un bon match.

Il y a un petit nouveau chez les avants, le centre Pierre Fouyssac. A-t-il bien appris les annonces sur les lancements de jeu ?

Il joue comme un troisième ligne même au centre, donc je pense qu'il fera un bon match ce week-end.

Fabien Galthié a parlé de toi avant le début du Tournoi des Six Nations. Y a-t-il du nouveau depuis ? Où est-ce que cela en est ?

Pour l'instant, je reste concentré sur Toulouse. S'il se passe quelque chose avec l'Equipe de France je serais très content. Mais pour l'instant, il n'y a rien !