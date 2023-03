6 NATIONS 2023 - Le joueur du Stade rochelais Thomas Lavault déclare forfait pour la préparation du match face à l'Angleterre. Il est remplacé dans le groupe France par Thomas Jolmes.

Le deuxième ligne Thomas Lavault (2 sélections, 23 ans) doit déclarer forfait pour la préparation du 4e match du Tournoi des 6 Nations face à l'Angleterre. Le staff du XV de France, qui n'a pas précisé la raison du forfait de Lavault, appelle Thomas Jolmes pour le remplacer dans le groupe des 42 joueurs.

Le Bordelais (2 sélections, 27 ans), va rejoindre les 41 autres Français pour préparer le déplacement à Twickenham prévu samedi à 17h45.

Un groupe où on retrouve notamment Maxime Lucu et Peato Mauvaka, qui postuleront à une place dans les 23. Le premier a joué samedi sur la pelouse de Brive lors de la victoire de Bordeaux-Bègles. Le second sera titulaire et capitaine ce dimanche soir lors du déplacement du Stade toulousain au Racing 92.

Le groupe des 42 :