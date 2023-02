6 NATIONS 2023 - Ce dimanche, l'équipe de France reçoit l'Ecosse à Saint-Denis. Si la deuxième meilleure nation mondiale est évidemment favorite avant la rencontre, il ne faut pas prendre de haut un XV du Chardon en pleine bourre.

Actuellement, la France pourrait affronter presque toutes les nations mondiales qu'elle serait donnée gagnant par les bookmakers. A domicile en prime, les personnes se font de plus en plus rares pour penser que les Bleus pourraient chuter alors qu'ils affichent une maîtrise collective impressionnante depuis le début du mandat de Fabien Galthié. Pourtant, au stade de France, c'est une Ecosse décomplexée et sûre d'elle qui va se déplacer, et qui sera bien compliquée de manœuvrer.

Et pour cause, le XV du Chardon est tout simplement inarrêtable depuis le début du Tournoi. Une victoire marquante à Twickenham, pour venir gâcher la première de Steve Borthwick à la tête de l'Angleterre, une leçon de rugby infligée à des Gallois en perdition, et voilà les coéquipiers de Finn Russell en tête de la compétition après deux journées, à égalité avec l'Irlande.

Des individualités de haut niveau

Ces deux premiers résultats sont marqués par la prestation d'un homme : Duhan van der Merwe. L'ailier d'origine sud-africaine évolue à un niveau stratosphérique depuis le début de la compétition, avec un essai qui a marqué tous les esprits face au XV de la Rose. Mais pour autant, il est loin d'être le seul à faire parler ses qualités. Finn Russell, l'ouvreur du Racing, a réalisé une de ces meilleures performances en carrière lors de la dernière journée, distribuant les caviars de manière presque insolente tant cela lui semblait facile. Avec un Stuart Hogg toujours aussi précieux à l'arrière, et une paire de centres Jones-Tuipulotu qui rayonne, les lignes arrières écossaises sont pour l'instant dominatrices à chaque apparition.

Mais on le sait bien, dans le rugby, le huit de devant est primordial pour obtenir un résultat. Et celui guidé par Jamie Ritchie, le capitaine de cette équipe, démontre ses qualités dès qu'elle le peut. Face à l'Angleterre, le paquet d'avants avait réussi la prouesse de compléter 141 plaquages sur les 146 tentés ! Un pourcentage impressionnant de 96,5% de réussite qui avait permis aux joueurs de Gregor Townsend de s'imposer pour la troisième année consécutive face à l'Angleterre. A lui seul, Matt Fagerson, le troisième ligne de Glasgow, avait découpé à tour de bras, avec un total de 27 plaquages.

La bête noire depuis le début de l'ère de Fabien Galthié

En plus d'un démarrage de compétition historique, le meilleur depuis 27 ans, l'Ecosse peut se déplacer avec des certitudes face à ces Bleus. Depuis le début de l'ère Galthié, elle est la seule équipe à pouvoir se targuer d'avoir vaincu l'équipe de France chez eux, lors de la dernière rencontre du Tournoi 2021. Surtout, le XV du Chardon a un bilan positif dans le Tournoi face aux partenaires d'Antoine Dupont depuis que l'ancien entraîneur de Toulon a pris les rênes de cette équipe.

La sélection tricolore est prévenue avant de recevoir l'actuelle cinquième nation au classement mondial. Méfiance face à un adversaire qui jouera son va-tout, avec l'espoir fou de gagner pour la première fois le Tournoi depuis l'intégration de l'Italie.