6 NATIONS 2023 - Dans le deuxième succès de suite pour l'Ecosse (35-7), le demi d'ouverture du Racing a encore impressionné tandis que le paquet d'avants écossais a nettement dominé. Côté Gallois, l'arrière Liam Williams a raté sa prestation.

Les tops

Finn Russell

L'ouvreur du Racing est un joueur qu'on adore ou qu'on déteste mais il ne peut laisser indifférent. Le joueur de 30 ans a une panoplie de jeu extrêmement large, du sublime au catastrophique. Aujourd'hui, il a flirté avec le génial en distribuant les caviars sur les quatre derniers essais des siens, offrant un doublé à Kyle Steyn grâce à une passe au pied splendide. Si on peut lui reprocher certains risques inutiles, ses initiatives ont permis à l'Ecosse de réaliser un début de Tournoi parfait.

Zander Fagerson

Les parents Fagerson peuvent être fiers ce soir. En plus d'avoir vu leurs deux fils, Zander et Matt, s'imposer et réaliser un début de Tournoi parfait, le pilier a impressionné. Les Ecossais ont dû subir une période de domination adverse, et a pu compter sur son droitier qui a plaqué à tour de bras. Avec 17 plaquages réussis pour aucun manqué, il est le meilleur plaqueur de la rencontre, en plus d'avoir tenu en conquête.

Duhan van der Merwe

L'ailier d'origine Sud-Africaine est le facteur X par excellence. Très discret, pour ne pas dire invisible, en première période, le joueur de 27 ans a livré un récital dans les quarante minutes suivantes. Toujours dans l'avancée, capable d'exploiter la moindre brèche dans la défense galloise. Avec 150 mètres gagnés ballon en main, il est le meilleur joueur dans ce domaine du match. Epaulé par un Huw Jones et un Blair Kinghorn très bon eux aussi.

Les flops

Dan Biggar

Tous les cadres sont passés à côté. Les hommes de Warren Gatland ont été lourdement battu et l'ouvreur du RCT n'y est pas étranger. Coupable d'un en-avant dans ses 22, il délivre aussi une mauvaise passe à cinq mètres de l'en but adverse quand son équipe peut passer devant juste avant la pause. Plus tôt dans la rencontre, il rate une pénalité dans ses cordes. Il est remplacé dès la 56e minute.

Liam Williams

L'arrière gallois a été en dessous de tout ce samedi. Dominé dans les airs, imprécis dans le jeu, il est le symbole d'une équipe du Pays de Galles qui n'y arrive plus. Souvent à la faute, le joueur de Cardiff est sanctionné d'un carton jaune à la 56e minute de jeu, juste avant le troisième essai adverse.

George North

Le staff gallois a sorti des cadres de son XV de départ (Alun Wyn-Jones, Taulupe Faletau), et il pourrait être la prochaine victime. Le centre est, lui aussi, passé au travers de sa partie. Sanctionné à trois reprises, plus haut total du match, plus faible nombre de plaquages tentés de son équipe, George North a été un boulet pour son équipe en défense. En attaque, il a su gagner du terrain, mais trop peu pour aider ses partenaires à repartir de Murrayfield avec la victoire.