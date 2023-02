Les Ecossais s’offrent un succès avec bonus offensif devant les Gallois samedi lors de la deuxième journée du tournoi des 6 Nations. Dans la foulée de l’inspiré ouvreur Finn Russell, les joueurs du XV du chardon s’imposent 35-7, en inscrivant 5 essais. Et rejoignent l’Irlande dans les hauteurs du classement.

En début d’après-midi samedi, l’Irlande l’avait emporté 32-19 devant la France à l’occasion de la 2e journée du tournoi des 6 Nations. Une victoire avec bonus offensif pour le XV du Trèfle. S’ils voulaient les imiter et les rejoindre en tête de classement, les Ecossais devaient donc s’offrir un succès avec bonus face aux Gallois. C’est chose faite, avec une victoire 35-7 (5 essais à 1).

Des Ecossais tranchants

D’emblée, les Ecossais se montrent piquants à chaque offensive. Des attaques menées à très vive allure. Ainsi, si les Gallois tiennent bien le ballon en début de partie, ce sont bien les partenaires de Jamie Ritchie qui se montrent particulièrement réalistes et tranchants sur la première demi-heure. Le buteur Finn Russell passe deux pénalités (9e, 15e) puis le talonneur George Turner marque un essai en sortie de groupé pénétrant (30e). Mais dans la foulée, ce dernier récolte un carton jaune pour un placage illicite sur George North (32e).

En infériorité numérique, la défense écossaise - jusqu'ici parfaitement imperméable - finit par craquer. Avec un essai sur ballon porté de Ken Owens (35e) puis elle subit encore sur une offensive inachevée, stoppée à 5 mètres de l'en-but après une passe spectaculaire de Dan Bigar vers Rio Dyer (40e).

Duhan van der Merwe a une nouvelle fois été excellent face au pays de Galles. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Un Russell de gala !

Une fois revenus à 15 contre 15 dans le deuxième acte, les Ecossais reprennent leur domination. Notamment dans la foulée d’un Finn Russell inspiré. À l’image d’un 50:22 réussi qui permet à son équipe de venir s’installer dans le camp adverse pour un long temps fort. Pendant 5 minutes, le XV du Chardon multiplie les tentatives et tape ses pénalités en touche. Cela finit par payer. Derrière une touche à 5 mètres, les Ecossais fixent la défense et lancent rapidement Finn Russell sur le côté droit. Celui-ci attaque la ligne défensive, change le ballon de main en arrivant au contact. Puis délivre une chistera vers son ailier Kyle Stein. Pour un essai en coin (52e).

Inspiré à la main puis… au pied, l’ouvreur du Racing 92 ! En effet, sur une nouvelle offensive, les locaux fixent la défense sur ballon porté. Puis le n°10 profite du surnombre numérique pour taper au pied une transversale vers l'aile droite. Pour un essai en coin de Kyle Stein (58e). Les Ecossais se montrent aussi performants en mêlée et posent des soucis aux Gallois dans les rucks. Cela leur permet de s’offrir quelques précieuses munitions. Et en fin de partie, ils déroulent même.

Finn Russell a été impérial dans la victoire écossaise face aux Gallois. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Un prometteur France - Ecosse à venir

Suite à un nouveau travail devant et une fixation au près, les Ecossais trouvent leur ouvreur Finn Russell qui ajuste une passe vers l'aile gauche de Duhan van der Merwe pour une remise intérieur à Blair Kinghorn. Celui-ci signe un quatrième essai, synonyme de bonus offensif (71e). Lancés, les joueurs du XV du Chardon accentuent leur avance. Et la régalade continue du côté de Finn Russell. L’ouvreur allonge une nouvelle passe vers l'aile gauche, où le n° 8 Matt Fagerson placé en bout de ligne réceptionne et inscrit le 5e essai écossais (79e).

Au final, l’Ecosse s’impose 35-7, s’offre le trophée Doddie Weir et rejoint donc l’Irlande en tête du tournoi. Le XV du Chardon avait débuté par un succès 29 à 23 en Angleterre et enchaîne donc une deuxième victoire consécutive en ouverture du tournoi pour la première fois depuis 27 ans. Lors de la prochaine journée, le pays de Galles sera opposé à l’Angleterre samedi 25 février. Et la France défiera l’Ecosse dimanche 26 février. Pour un joli choc au stade de France !