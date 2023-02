Jonathan Danty a repris la compétition avec La Rochelle face à Castres, ce week-end. Cadre du XV de France sous l'ère Galthié, le centre maritime est dans le groupe des 42 joueurs pour préparer la venue de l'Ecosse. Mais l'ancien parisien doit-il être titulaire contre le XV du Chardon ?

Jonathan Danty est de retour. Le centre rochelais a joué quarante minutes à Castres lors la victoire maritime (17-32) dans le Tarn, deux mois et demi après sa dernière apparition à Perpignan. "Jo, il n’est pas fait comme tout le monde. On a été surpris de le voir revenir si vite. Mais, il a énormément bossé. C’est un compétiteur, qui s’est fixé des objectifs. Il a un corps hors normes et il nous apporte tellement" confiait d'ailleurs Romain Sazy. L'ancien parisien en a visiblement fini avec sa blessure au genou qui l'avait privé des deux premières joutes du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations. Sélectionné dans le groupe des 42 joueurs pour préparer la réception de l'Ecosse, Jonathan Danty pourrait figurer dans le groupe des 23 qui affronteront le XV du Chardon.

Danty est indispensable...

Les deux premiers déplacements des Bleus ont montré les lacunes offensives du XV de France, notamment au centre du terrain. Si Gaël Fickou s'est montré très percutant sur ses ballons touchés, l'apport de Yoram Moefana a été moins tranchant que prévu. Face à l'Irlande, surtout, la puissance de Jonathan Danty aurait pu apporter une force de pénétration non négligeable au centre de l'attaque française. Dans ces conditions, et alors que Fabien Galthié a fait du tandem Fickou-Danty sa paire favorite, la titularisation du Rochelais paraît probable.

Jonathan Danty et Gaël Fickou seront-ils à nouveau associés face à l'Ecosse ? Icon Sport - Icon Sport

D'autant que Gregor Townsend, le sélectionneur de l'Ecosse, devrait aligner le duo Tuipultu-Jones au centre. Les deux Écossais rayonnent depuis le début du Tournoi et forment l'une des paires de centre les plus menaçantes de la compétition. Le profil de Danty serait donc un atout indispensable pour les Bleus.

... mais une rechute pourrait être fatale

Néanmoins, Jonathan Danty a repris avec trois semaines d'avance et son genou reste encore fragile. Romain Carmignani, l'entraîneur des avants rochelais avait tenu à être prudent. "Il faut quand même faire attention, il a eu une grosse blessure avec les ligaments latéral et postérieur touchés. Donc il ne faut pas faire n’importe quoi mais Jonathan a 30 ans maintenant, il connaît bien son corps, il sera prudent". D'autant que le cas Danty fait suite à deux jurisprudences. En novembre dernier, Cyril Baille avait été aligné d'entrée par Fabien Galthié lors des test-matchs face à l'Australie et l'Afrique du Sud tout juste après avoir repris la compétition après une blessure aux adducteurs. Au final, le pilier gauche a fait une rechute face aux Springboks et n'a retrouvé les terrains qu'un mois plus tard.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Tout juste de retour dans le groupe France et préssenti titulaire face à l'Italie, Gabin Villière s'est de nouveau blessé ce mercredi à l'entraînement.. https://t.co/G8JAGyEQo0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 2, 2023

Gabin Villière a lui repris avec le groupe France avant le déplacement en Italie mais l'ailier toulonnais s'est fracturé le péroné après un entraînement à haute intensité. Dans ces conditions, Fabien Galthié doit-il prendre toutes les précautions pour Jonthan Danty ? En tout cas, le centre rochelais ne figurait pas parmi les titulaires en début de semaine.

Pour rappel, le centre rochelais avait décidé de ne pas se faire opérer pour accélérer sa rééducation et être disponible pour la fin du Tournoi. Mais en cas de rechute ou de rupture des ligaments, l'ancien parisien pourrait déclarer forfait pour le Mondial 2023, ce qui serait un véritable coup de massue sur la tête de Fabien Galthié.