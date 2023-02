INTERNATIONAL - L'affaire concernant les deux clubs anglais arrive à son terme. La fédération anglaise de rugby a annoncé ce mercredi avoir reçu la preuve de fonds permettant aux Wasps de repartir depuis la deuxième division anglaise. Pour Worcester en revanche, la chute est nettement plus lourde.

On en sait plus sur l'avenir des deux clubs anglais. Pour rappel, ils avaient été placés en liquidation judicière et ne savaient pas encore dans quelle division ils évoluraient la saison prochaine. Mais ce mercredi, la fédération anglaise de rugby a annoncé sa décision. Pour ce qui est des Wasps, club historique aux six titres nationaux et deux sacres européens, le consortium entre autres d'anciens joueurs du club a éré suffisant. Grâce à ce dernier, la RFU a reçu la preuve de fonds suffisants pour évoluer en Championship, la deuxième division anglaise, à partir de la saison prochaine.

Pour Worcester en revanche, c'est la fin. Le club avait peu d'espoir, après un changement de nom qui était annonciateur d'une candidature retirée. La fédération anglaise en a donné la confirmation ce mercredi. Le club devra repartir de la quatrième division anglaise dans sa reconstruction avec son nouveau propriétaire, Atlas. Il fusionnera avec le club de Stourbirdge RFC, club de quatrième division.

La RFU s'est tout de même félicitée d'avoir pu maintenir un club dans le monde professionnel du rugby anglais : "Alors que nous espérions voir les deux clubs en championnat la saison prochaine, nous sommes heureux qu'après des mois de travail de toutes les parties concernées, les Wasps auront une place."