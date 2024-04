Fergus Burke s'est engagé avec les Saracens qu'il rejoindra en provenance des Crusaders dès cet été. Avec le départ du capitaine Owen Farrell, l'arrivée d'un nouvel ouvreur était très attendue.

Les Saracens tiennent le remplaçant (numérique) d'Owen Farrell. Le club de Londres a officialisé la signature de Fergus Burke "pour un accord à long terme". Le joueur arrive en fin de contrat avec les Crusaders. Passé par le centre de formation de la franchise de Christchurch le joueur de 24 ans sort d'une saison pleine avec 17 feuilles de match, dont dix comme titulaire. Sa polyvalence ouvreur/arrière lui a permis de prendre part aux phases finales victorieuses de son équipe, en sortant du banc.

"Je suis ravi et reconnaissant de rejoindre un club aussi prestigieux. J'ai hâte de venir rencontrer tout le monde au club et tous les supporters des Saracens", a déclaré le joueur. De son côté, le directeur du rugby Mark McCall s'est félicité de l'arrivée de l'ouvreur de 24 ans : "Son talent et son potentiel sont évidents et nous avons été très impressionnés par son ambition et son désir de passer au niveau supérieur".

Le départ d'Owen Farrell en direction du Racing 92 avait fait la une de la presse rugbystique. Pour cause l'homme aux 246 feuilles de match avec les Sarries son club formateur est la pièce maîtresse de son équipe. Alors quand le club annonce le recrutement d'un ouvreur, le cœur des supporters a de quoi s'emballer. À tort ou à raison, l'avenir nous le dira.