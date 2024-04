Angleterre : bonus à Northampton et à Twickenham

Northampton a conforté sa première place en battant les Saracens 41 à 30 dans un match à neuf essais. Derrière les saints, les positions sont très serrées à quatre journées de la fin.

En Angleterre aussi, on vivait un match au sommet, une finale potentielle entre les Saints et les Saracens. Et les Saints l’ont emporté à l’issue d’une rencontre qui ravira les amoureux du rugby champagne, 41 à 30 et cinq essais à quatre.

Ce fut un match passionnant évidemment, même si Northampton a mené 17-0 en début de rencontre et a toujours eu l’avantage au tableau d’affichage. Mais un ultime retour des Saracens et un dernier essai de Alex Lewington a offert aux Londoniens un point de bonus qui comptera peut-être.

Côté Northampton, l’ailier australien, Alex Ramm a signé un doublé. Ce joueur jamais international dans son pays avait aussi offert un essai pour les Saracens, en se faisant contrer par Ben Earl.

À notre sens, le match bascula sur un carton jaune infligé à Alex Lewington (en avant volontaire) qui fut suivi d’un joli essai en première main du néo-international anglais Tommy Freeman.

De l’avis général, ce fut le meilleur match des Saints depuis le début de la saison. Après tout, ils peuvent rêver le doublé puisqu’ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe, face au Munster. On a apprécié le match de l’ouvreur Finn Smith, lui aussi appelé récemment en équipe d’Angleterre. Cet homme est un lanceur d’attaque hors pair. Sa passe retardée pour Coles généra le premier essai, avant un festival de Ollie Sleightholme capable d’éliminer six défenseurs pour générer le premier essai de Ramm. Revenons sur Smith, il a tout mis au pied, il fut passeur décisif sur trois des cinq essais et il fut désigné "homme du match".

Harlequins-Bath, l’autre match prolifique

"Je savais qu’il y aurait une réponse !" a déclaré Phil Dowson, entraîneur en chef des Saints en faisant référence à la défaite de la semaine précédente à Bristol : "Oui, les gars de Bristol s’étaient surpassés contre nous. Et nous portions ça comme un fardeau. Nous voulions faire la même chose cette semaine ; Après la semaine d’entraînement et l’échauffement, nous savions que nous étions prêts à faire face, même si nous ne savions pas ce que les Saracens allaient nous proposer. Évidemment que Finn Smith a été très fort. On parle beaucoup de lui. Sa maturité et sa compréhension du jeu sont énormes."

Les Saints ont donc battu les Saracens, champions sortants, deux fois sur deux cette saison. Les Saracens ont perdu une occasion de respirer, ils devront batailler jusqu’au bout pour assurer leur place dans le quatuor de tête. À quatre journées de la fin, les positions sont très serrées. Le sixième (Exeter) n’est qu’à quatre points du deuxième (Bath).

L’autre match épique de la journée a vu les Harlequins triompher de Bath 40 à 36, six essais à cinq. Mais les voisins de Twickenham menaient 33 à 3 à la pause, puis 40 à 3 avant que les gars de l’Ouest ne marquent cinq fois en vingt-neuf minutes pour assurer un double bonus. "En première mi-temps, nous avons montré notre meilleur rugby. Après la pause, nous avons souffert en terme de discipline avec deux cartons jaunes", expliquait Billy Millard, entraîneur des Harlequins.