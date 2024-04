Rob Baxter a laissé éclater sa colère suite à l'annonce des prochaines nouvelles règles proposées par World Rugby. Le manager d'Exeter estime notamment que ces dernières sont "une folie" et que l'institution mondiale doit "laisser le rugby tranquille".

C'était mieux avant ? Rob Baxter le pense. Le manager d'Exeter a largement critiqué la mise en place des nouvelles règles édictées par World Rugby dans un entretien accordé au Telegraph. Pour rappel, la fédération mondiale a notamment annoncé un carton rouge de 20 minutes, la suppression de l'option mêlée sur coup franc, ou l'opportunité de marquer arrêt de volée après un coup de pied de renvoi. "Nous essayons de développer le jeu et il n'y a aucun sport au monde qui tente de se développer en semant la confusion chez les nouveaux supporters tous les 12 mois", a déclaré Baxter. "Nous devons arrêter de changer les lois. Le jeu était bien il y a trois ou quatre ans – et nous n’avions pas besoin de le changer à ce moment-là. 90% de ces nouvelles lois consiste à refaire des choses qui ont été créées par d’autres modifications de règles. C'est de la folie. Vous développez le jeu en y présentant de nouveaux joueurs et un nouveau public. Mais nous nous empêchons de permettre à un bon produit de voir le jour".

Après un Mondial marqué par de nombreuses polémiques liées à l’arbitrage, World Rugby n’avait d’autre choix que de réagir. L’instance mondiale a publié divers ajustements visant à rendre le jeu plus simple, plus fluide et plus sûr.



Manager des Chiefs depuis 2009, Rob Baxter s'est longtemps appuyé sur un paquet d'avants destructeur, qui a notamment conduit Exeter à deux Premiership (2017 et 2020) et une Champions Cup (2020). Mais avec l'application future des nouvelles règles World Rugby, les mauls seraient notamment impactés avec un seul arrêt autorisé, de quoi réduire le potentiel de cette phase de jeu. "On est persuadés du fait que réduire la puissance des mêlées et des mauls créera davantage de jeu et d'espace. Plus vous réduisez la mêlée et le maul, plus vous allez créer un jeu que les gens ne voudront pas regarder – parce qu'il n'y aura pas d'espace" poursuit Baxter avant de conclure : "j'espère qu'ils vont abandonner ces règles, on n'en a vraiment pas besoin".