Le match aller avait été marqué par un mano a mano remarquable entre Marcus Smith et Finn Russell. Ce samedi, Harlequins et Bath ont été à nouveau les acteurs d'un sacré spectacle.

Le match a tellement fait parler que la fédération anglaise est allée de son communiqué de presse. L'incident en question ? Un carton jaune adressé au Harlequin Irne Herbst dont la suspension n'a duré que sept minutes au lieu de dix. "Le corps arbitral reconnaît et présente ses excuses pour l'erreur commise lors du match de Premiership entre Harlequins et Bath, exprime le communiqué. Le carton jaune d'Irne Herbst a résulté à un retour du joueur sur la pelouse environ trois minutes trop tôt [...] Nous présentons nos excuses aux deux équipes pour cette erreur. Comme le veut le processus, la commission arbitrale va visionner tous les matchs pour s'assurer de ses progrès et enseignements. Le résultat du match demeure."

Le manager de Bath Johann Van Grann a réagi à ce fait de match au micro de TNT : "Il semblerait... On l'a fait savoir à l'arbitre après le match. Il n'y a pas beaucoup plus à faire pour nous. Sur le terrain, il n'en avait pas conscience. On fait confiance au processus, tout cela sera examiné."

Le match opposant les Harlequins à Bath fut sans aucun doute le plus fou de cette 14ème journée. Les joueurs de Bath ont réussi à renverser un match qui ne leur était pas destiné, avec un retard de 40-3... "On n'était pas abattu dans les vestiaires, a dévoilé Johann van Grann. Le message était de marquer quatre essais et de voir où on serait au tableau d'affichage." Grand bien leur en a pris, puisque non seulement ses joueurs ont acquis ce point de bonus offensif, mais ils ont aussi inquiété les locaux. "Clairement, on n'était pas assez bon dans le premier acte. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'on a été coriace, on ne s'est pas laissé tomber."

Malgré la frustration de ce fait de match, et celle de ne finir qu'à quatre unités des Harlequins, les deux points de bonus permettent à Bath de se hisser à la deuxième place du Premiership, à cinq points des leaders, les Northampton Saints.