PRO D2 - Les Grenoblois ont fait déjouer les Agenais qui restaient sur trois succès consécutifs et se sont imposé 20 - 16. Si du côté de Grenoble, on se félicite après ce succès, à Agen il y a peu de regret au vu de la physionomie de la rencontre.

Pour Steeve Blanc-Mappaz, le capitaine de Grenoble, ce succès est surtout dû à l'apport du banc qui selon lui a insufflé un petit supplément d'âme : "C’est une grosse victoire. On était un peu dans le doute ces derniers temps, entre le fait de ne pas jouer et notre dernière sortie ici contre Carcassonne, un nul assez amer (15 - 15). On avait vraiment envie de retrouver le Stade des Alpes, surtout envie de nous libérer et de nous lâcher. On a vu qu’il manquait un peu d’automatismes entre nous, notamment devant avec des mecs qui reprenaient. On manquait peut-être un peu de rythme, le temps de se mettre dedans.."



"On a rectifié en 2e mi-temps, en se disant les choses à la mi-temps et en parlant stratégie. Et le banc a fait une bonne entrée, qui a apporté la folie nécessaire pour faire plier les Agenais. On aurait pu envisager le bonus offensif à un moment, mais il ne faut pas le regretter."



Toujours dans les rangs isérois, la parole est à Fabien Gengenbacher. S'il se félicite de la victoire, le manager de Grenoble pointe néanmoins certaines lacunes de son équipe : "Nous avons eu beaucoup de déchets, notamment lorsque nous sommes entrés dans leurs 22 mètres en première mi-temps. On a rectifié le tir à la pause en disant aux joueurs d’avoir des attitudes moins hautes et de mieux engager leurs courses parce que face à une défense efficace aux contestes comme la leur, il fallait avant tout songer à gagner des mètres avant de songer à trouver des espaces sur les extérieurs. Le bonus offensif était à notre portée à un moment, mais il aurait fallu moins de déchets et donner moins de pénalités faciles. Si on gomme ne serait-ce que 30 % de ce déchet, on se facilitera beaucoup de choses. Le banc a apporté de la folie en nous permettant d’attaquer d’un peu plus loin. Le groupe s’est étoffé, c’est une bonne nouvelle dans cet enchaînement de matchs."

Un point de bonus satisfaisant du côté d'Agen

Les visiteurs eux en revanche, et malgré la défaite, restent satisfaits d'un point pris à l'extérieur, à l'image de Théo Idjellidaine, le demi de mêlée d’Agen. " Un point de bonus défensif, c’est déjà pas mal pour nous. Même si on joue tous les matchs pour les gagner. En 1re mi-temps, on a été pragmatique dans les zones de marque. En deuxième, on a subi les collisions et on a eu un trou d’air, qui nous a mis à mal. Eux (les Grenoblois) ont pris le dessus et puis ils ont quelques bons joueurs qui ont fait la différence. Mais on a montré du caractère pour aller chercher ce bonus."

Si vous avez loupé la soirée de Pro D2, c'est pas là que ça se passe ! \ud83d\udc47https://t.co/j24jErqWiP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2023

Le manageur Bernard Goutta, quant à lui n'a montré aucune frustration et assume sa décision de faire tourner une partie de son effectif. "Nous avons réussi une première mi-temps de qualité, qui nous a permis de prendre le score et de faire douter le FCG grâce à notre gros rideau défensif. Malheureusement, on a perdu le fil en deuxième mi-temps sur deux ou trois moments clé, et Grenoble a mieux construit son match. Néanmoins, le bonus défensif qu’on décroche sur la fin me satisfait pleinement, je n’ai aucun regret d’avoir fait tourner l’effectif pour ce rendez-vous. On est sur un bloc très long de six matchs, et ce déplacement a permis de donner du temps de jeu à nos jeunes qui m’ont bien plu et que l’on reverra. Cela nous a aussi permis de titulariser pour la première fois Elton Jantjies, dont on sait qu’il n’est pas encore à 100 % physiquement, mais qui demeure un joueur de talent, qui doit prendre ses repères avec notre équipe."