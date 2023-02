PRO D2 - Portés par leur public, les Grenoblois ont fait déjouer les Agenais qui restaient sur trois succès consécutifs. Ce vendredi 3 février, les joueurs de Fabien Gengenbacher ont décroché leur première victoire de l'année en dominant le SUA 20-16 en clôture de la 19e journée de Pro D2. Les Lots-et-Garonnonais repartent d'Isère avec le bonus offensif acquis en fin de match.

Au Stade des Alpes se présentaient vendredi 3 février deux équipes aux antipodes : l’une n’avait pas encore gagné en 2023, l’autre était invaincue depuis la reprise. Mais ce vendredi 3 février, Grenoble a mis fin à l’invincibilité des Agenais en s’imposant 20 à 16 en clôture de la 19e journée. Avec sept points de retard sur leur adversaire du jour et un match en moins, les Isérois, devaient se relancer pour rester au contact du Top 6. C’est désormais chose faîte avec cette première victoire de l'année.

Frustrés de leur déplacement pour du beurre la semaine passée, les Isérois dont le match contre Aurillac avait dû être reporté en raison d’un terrain impraticable, avaient à cœur d’amorcer une nouvelle dynamique après que leurs deux premiers - et seuls - matches de l’année s’étaient soldés par des scores de parité.

Les Grenoblois avaient les crocs

Après trois semaines sans jouer, les Grenoblois avaient du feu dans les jambes. Dès l'entame de match, le ton était donné : le FCG allait produire du jeu et n'hésitait pas à remonter le ballon à la main y compris lorsqu’il était menacé dans ses 22 mètres. Mais à trop vouloir jouer, les joueurs de Fabien Gengenbacher se mettaient à la faute, concédant quatre pénalités dans les dix premières minutes. Il n’en fallait pas plus pour le champion du monde Sud-africain, Elton Jantjies, auteur des 6 premiers points du SUA pour sa première titularisation sous le maillot agenais (0-6, 11e). La réaction iséroise ne se faisait pas prier, même si les Grenoblois ont dû s’y reprendre à trois fois avant d’aller franchir la ligne adverse. D’abord, Terrence Hepetema s’est essayé à un jeu au pied rasant dans l'en-but du SUA, puis Thomas Fortunel a ajusté une diagonale vers son serial marqueur Qadiri mais en face, les trois-quarts d’Agen assuraient la couverture. Jusqu’à ce qu’enfin, le pilier gauche du FCG, Zurab Zhvania, trouve la faille après une troisième mêlée à cinq mètres. L’essai était transformé par Fortunel et Grenoble reprenait temporairement les commandes (7-6, 22e).

Temporairement, car trois minutes plus tard, les locaux concédaient une nouvelle pénalité que convertissait Jantjies à plus de 40 mètres pour permettre à Agen de reprendre l’avantage (7-9e, 25e). Le FCG tente de réagir, mais l'essai de son serial marqueur Karim Qadiri est refusé pour un pied en touche (32e). Mettant la main sur le ballon, les locaux ont une dernière occasion de revenir au score avant la pause mais en face, la deuxième meilleure défense du championnat fait parler sa science, et sans jamais se mettre à la faute, fait reculer de 20 mètres les Isérois avant de reprendre la possession pour taper en touche, bienheureux de virer avec deux unités d'avance à la mi-temps.

10e essai pour Qadiri

Au retour des vestiaires, les Grenoblois reviennent avec les mêmes ambitions et cette même volonté de dynamiser le jeu. C'est tout près de payer dès la 45e minute lorsque Lainault est envoyé plein fer dans la défense agenaise. Mais le deuxième-ligne du FCG laisse échapper le ballon au contact. Le SUA est, lui, acculé dans son camp mais s'en sort, un temps, grâce au grattage gagnant de Muarua. Avant de craquer à la suite d'un essai de l'inévitable, Qadiri, son 10e essai de la saison (12-9, 56e).

Les Isérois qui avaient pris le score pendant cinq petites minutes dans le premier acte, ils ne vont plus le lâcher en seconde période. En confiance, tout semble leur réussir, à l'image du magistral 50/22 réalisé par à la Barthemély 58e. Les locaux se mettent même à croire au bonus offensif, mais la défense agenaise tient son rang. C'est finalement un essai de filou du demi de mêlée remplaçant du SUA, Bellot, à la dernière minute qui permettra aux Agenais de revenir dans les points du bonus défensif (20-16, 79e).

Comme à l'aller, Grenoble a su faire déjouer le SU Agen. Un coup d'arrêt pour les joueurs de Bernard Goutta, qui restaient sur trois succès de rang, et qui devront affronter le Stade Montois dans un derby haut en couleur à Armandie.