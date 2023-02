Suspendus depuis de longues semaines à un appel de la décision susceptible de leur rendre les trois points qu’ils avaient gagné sur le terrain, les Isérois ont été définitivement déboutés par la Commission de Contrôle des Championnats Professionnels. Leurs appels ont été jugés irrecevable.

Le suspense est terminé. Après plusieurs semaines d’informations contradictoires qui ont fait bouillir la marmite alpine, le FC Grenoble ne reverra pas les trois points gagnés sur le terrain, qui lui avaient été confisqués par la Commission de Contrôle des Championnats Professionnels. Voilà deux semaines dans les colonnes du Midi Olympique, les informations glanées par nos soins indiquaient que le club n’avait pas encore fait appel de la décision de la CCCP et s’était attaché les services d’un avocat pour défendre son dossier. Ce à quoi le FCG avait rétorqué par voie de communiqué que l’appel avait été bel et bien formulé... Après vérification, notre première information était bien incomplète… Mais ce que le communiqué du club ne mentionnait pas, c’est que l’appel formulé par le club avait été jugé irrecevable une première fois, puis une deuxième fois en cassation, avant qu’une dernière tentative de conciliation se termine elle aussi par une fin de non-recevoir… Le club isérois n’ayant plus aucune échappatoire, les trois points au classement lui seront ainsi définitivement retirés, ce qui devrait être exprimé de manière officielle dans les prochains jours.

Blin en pole pour succéder à Gengenbacher ?

Alarmant d’un point de vue sportif ? Pas nécessairement, puisque les Grenoblois figurent encore parmi les six premiers malgré ce retrait de points, tout en comptant un match de retard à Aurillac. Après la rencontre de vendredi, les joueurs et leur manager affirmaient d’ailleurs que s’il leur avait fallu quelques jours pour accuser le coup, l’équipe s’était définitivement recentrée sur le seul secteur sportif, "afin d’atteindre les objectifs fixés en interne lors du stage de Val d’Isère" comme l’a exprimé Fabien Gengenbacher. En revanche, du point de vue de la gestion de l’effectif, ce retrait de points décidé par la CCCP oblige le club à une certaine "orthodoxie financière" qui pourrait inciter certains joueurs à voir leur avenir ailleurs. Quant au recrutement, celui-ci demeure intimement lié à l’identité du manager qui en sera chargé, que recherchent activement les dirigeants désireux d’annoncer leur nouvelle tête d’affiche courant mars. Si les candidatures d’anciens joueurs du club comme Johann Authier ou Jonathan Wisniewski ont été évoqués, le nom qui revient pour l’heure avec le plus d’insistance serait celui de l’ancien talonneur du Stade français et directeur sportif d’Agen, Mathieu Blin. À moins qu’une nouvelle piste sorte du chapeau d’ici quelques jours, bien sûr…