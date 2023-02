6 NATIONS 2023 – Les Irlandais, supérieurs dans tous les compartiments du jeu en première période, avaient pris 24 points d’avance à la mi-temps. Revenus avec un tout autre visage, les Gallois ont vite marqué mais ont ensuite buté sur la défense irlandaise.

Après quarante minutes de ce pays de Galles – Irlande, match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2023, le tableau d’affichage était sans appel : 27 à 3, trois essais à zéro et le retour aux affaires de Warren Gatland à la tête du pays de Galles ressemblait plus à un cauchemar qu’à un come-back triomphant de l’homme providentiel.

Complètement dominés dans tous les compartiments du jeu, inexistants dans le combat, subissant toutes les collisions, les hommes en rouge subissaient la loi irlandaise, en balade au Principality Stadium. On aurait bien aimé connaître la teneur du discours de Gatland pendant le rafraîchissement, mais pas besoin d’être un foudre de guerre pour comprendre que les murs ont dû trembler.

Le XV du Poireau débutait le second acte transfiguré. Enfin, les coéquipiers d'Alun Wyn Jones (69ème rencontre dans le Tournoi, record de Sergio Parisse égalé !), trouvaient des espaces dans la défense irlandaise. Ils marquaient vite avec Liam Williams, sur une passe à hauteur de Biggar, et récupéraient une pénaltouche dans les 22m après un mauvais geste irlandais sur l’essai de l’arrière gallois.

Face à l'Irlande, il faut marquer

Si l’Irlande préservait 17 points d’avance, le XV de la Trèfle subissait le rythme du match au profit de Gallois, déterminés à faire douter le mastodonte. Pendant grosso modo 30 minutes, ce qui est énorme au rugby international, le pays de Galles monopolisait la possession, et maintenait la pression dans le camp irlandais. Mais les occasions d’essais étaient gâchées, les unes après les autres, soit par un manque de lucidité proche des lignes, souvent par une bonne défense irlandaise (Van der Flier notamment) qui traduisait un manque de soutien offensif criant. Des exemples, il y en a à la pelle. Juste après l’essai, Owens n’assurait pas sa touche. Ballon perdu.

Un quart d’heure plus tard, rebelote, la touche à proximité de l’en-but était volée par l’alignement irlandais. Et finalement, ce qui devait arriver, arriva, avec l'essai du bonus offensif inscrit par le meilleur joueur du monde, Van der Flier, au four et au moulin cet après-midi. Bref, Warren Gatland a décidément beaucoup de travail, et après cette grosse désillusion, va devoir rectifier beaucoup de choses. Le réalisme sur les temps forts en fait partie.