6 NATIONS 2023 - Il n'y a pas eu match entre le Pays de Galles et l'Irlande pour l'ouverture de ce Tournoi. Si les hommes d'Andy Farrell ont assuré la victoire dès la première mi-temps, ils ont dû attendre longtemps avant d'inscrire l'essai du bonus offensif par l'intermédiaire de Josh van der Flier (10-34). Côté Gallois, Taulupe Faletau a tout raté.

Les tops

Hugo Keenan

L'arrière du Leinster évolue à un niveau impressionnant cette année. Il était attendu comme un des hommes forts d'une équipe l'Irlande qui n'en manque pas, grâce à sa qualité dans les airs. Face à des Gallois en difficulté, Hugo Keenan a fait des différences folles offensivement, tout en se montrant dominant sous les ballons hauts. Avec 3 franchissements, et 87 mètres gagnés ballon en main, il a été logiquement désigné homme du match pour l'ouverture de la compétition.

Josh van der Flier

On ne devient pas meilleur joueur du mond par hasard. Le flanker du Leinster a encore montré toute sa classe dans cette première journée de la compétition, en étant omniprésent dans les phases de l'ombre pour faciliter les sorties de balle de Conor Murray en première période. En deuxième mi-temps, il est d'une importance capitale des deux côtés, en récupérant un ballon sur un plaquage avec Jonathan Sexton dans ses 22, avant d'inscrire l'essai du bonus offensif à cinq minutes du terme.

L'Irlande frappe fort au pays de Galles en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2023.



Le film du match : https://t.co/ChlRhlORBk pic.twitter.com/ER293NENLH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Caelan Doris

Le troisième ligne polyvalent irlandais a été impérial ce samedi après-midi à Cardiff. Auteur du premier essai dès la troisième minute de jeu, il a été un véritable poison pour les avants du Pays de Galles. Pendant le gros temps faible des siens au début de la seconde période, c'est lui qui réalise le plaquage debout décisif, pour récupérer une mélêe et empêcher les Gallois d'inscrire l'essai de l'espoir.

Les flops

Taulupe Faletau

Le troisième ligne centre était en-dessous de tout sur la pelouse du Millenium de Cardiff. Dominé physiquement par les Irlandais, il s'est aussi mis à la faute à de nombreuses reprises, s'est fait prendre par Conor Murray en sortie de mêlée et a commis des en-avants évitables les rares fois où son équipe était dans l'avancée. Le joueur de Cardiff a été l'exemple d'une équipe vieillissante et sans défense pendant une première période où ils ont évolué face à ce qui se fait de mieux à l'échelle mondiale actuellement.

Liam Williams

S'il est celui qui a donné de l'espoir aux siens, il est aussi celui qui leur a fait tout perdre. Après une première période amorphe, l'arrière gallois a été au four et au moulin pour remettre son équipe dans le droit chemin, avec le seul essai des siens à la clé. Il est surtout l'auteur d'un plaquage haut sur Jonathan Sexton, sanctionné d'un carton jaune, qui a anéanti la remontée des siens à un quart d'heure du terme, et permis aux visiteurs de prendre le bonus offensif.

Thomas Francis

Le pilier des Ospreys a connu une première période cauchemardesque. Pris en conquête par Andrew Porter, il est l'homme qui a subi les conséquences de quarante minutes totalement ratées, qui a vu les Irlandais prendre le large. Si ses partenaires ont bien réagi en deuxième mi-temps; il pourrait être tenu responsable du non-match effectué en début de rencontre.