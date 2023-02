6 NATIONS 2023 - L'Irlande a été intraitable face au pays de Galles en s'imposant (27-10) au Principality Stadium. À Cardiff, James Lowe et le XV du Trèfle ont fait la différence dans le premier acte en surclassant totalement le XV du Poireau. Une entrée en matière parfaite pour les Verts qui ont même empoché le point de bonus offensif.

Le saviez-vous ? Cet après-midi, les Français et les Gallois ont sûrement partagé un point commun. Celui d'avoir regardé jouer les Irlandais. À la différence que les Gallois, eux, étaient sur le terrain. On savait les Irlandais favoris, sur une dynamique exceptionnelle ponctuée par des succès de prestige face aux meilleures nations mondiales.

L'Irlande frappe fort au pays de Galles en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2023.



Le film du match : https://t.co/ChlRhlORBk pic.twitter.com/ER293NENLH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

On savait les Gallois vieillissants et en pleine reconstruction. Mais il était improbable d'imaginer une telle entame de match irlandaise à qui il ne suffit que de trois minutes pour inscrire le premier essai de la partie (Doris, 0-7). Mieux, sur leur deuxième incursion dans le camp adverse, les Irlandais marquent un deuxième essai par l'intermédiaire de Ryan (9e, 0-14).

Une vague verte

Le premier constat est clair. Les Irlandais sont largement supérieurs. Par moments, lorsque la machine verte se met en place, alterne entre des courses millimétrées et des charges surpuissantes dans des zones laissées vacantes, il semble que ces deux équipes ont plusieurs niveaux d'écart. Les Gallois sont dans le dur, dominés physiquement et tactiquement.

Puis, passée cette entame de folie, les hommes de Warren Gatland remettent progressivement la main sur le ballon. Ils sont moins rapides, moins puissants, moins tranchants. Mais parviennent néanmoins à enfin enchaîner plusieurs temps de jeu. Comme un symbole, c'est le moment choisi par James Lowe pour sortir de sa boîte et intercepter une passe tendue de Dan Biggar. Le maître à jouer gallois est à la faute et constate, impuissant, le sprint de 80 mètres du chignon le plus célèbre d'Irlande. Le XV du Trèfle a fait le trou (21e, 3-24).

L'Irlande en défense

Réaction d'orgueil oblige, les Gallois démarrent bien la seconde période. Du moins mieux que ce qu'ils n'avaient terminé la précédente. Logique. Après un long effort, Liam Williams inscrit le premier essai des siens (46e, 10-27). C'est justement là toute la différence entre ces deux équipes. Là où les Irlandais sont sereins et précis, là où ils marquent des points sans fournir un énorme effort, les Gallois n'y parviennent pas.

Tout au long de ce second acte, ce sont pourtant eux qui ont le ballon et qui jouent dans le camp adverse. Mais ils semblent fatigués, empruntés même. La génération vieillissante, qui a remporté le Grand Chelem à plusieurs reprises n'est plus vraiment ce qu'elle était. Elle souffre de la comparaison avec ses vis-à-vis.

Des vis-à-vis qui, après avoir su faire le dos rond, inscrivent l'essai du bonus offensif à dix minutes du terme de la partie (72e, 10-34).

Définitivement, l'Irlande assoit sa domination en cette fin de match. Après une tournée d'été magistrale en Nouvelle-Zélande, après une tournée d'automne parfaite, les coéquipiers de Sexton rentrent dans ce Tournoi des 6 Nations en frappant un très grand coup. Les Bleus sont prévenus, après avoir regardé les Irlandais devant leur télé, ils devront les regarder dans le blanc des yeux, samedi prochain, à 15h15