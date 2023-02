6 NATIONS 2023 - Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la rencontre entre le pays de Galles et l'Irlande comptant pour la première journée du Tournoi des 6 Nations.

L'Irlande n'a pas fait de détails au pays de Galles. En ouverture du Tournoi des 6 Nations, les Verts ont surclassé des Gallois sous l'eau en première période. Si les hommes de Warren Gatland ont réagi dans le second acte, l'écart était trop grand entre le XV du Trèfle et le XV du Poireau.

Johnathan Sexton et ses hommes n'ont mis que vingt minutes à sceller le sort de la première rencontre du Tournoi des 6 Nations 2023. Grâce à trois essais de Doris, Lowe et Ryan, les Irlandais terrassaient des Gallois pris par la vitesse et la puissance vertes. Malgré une belle réaction en deuxième période, grâce à un essai de Liam Williams, le XV du Poireau a manqué son entrée dans le Tournoi.