PREMIERSHIP - Les Wasps et Worcesters connaissent désormais les conditions qu'ils doivent remplir s'ils veulent réintégrer l'élite la saison prochaine. Si côté Wasps le plus dur est fait, côté Worcester les conditions requises ne sont pour le moment pas en mesure d'être respecté par les acheteurs potentiels.

Les deux clubs anglais qui avaient du déposer le bilan en début de saison, connaissent désormais les conditions qu'ils leur restent à tenir pour pouvoir se relancer au plus haut niveau.

La RFU a informé les nouveaux propriétaires des Wasps et les administrateurs de Worcester, qu'ils ont jusqu'au 14 février pour conclure leurs négociations et fournir la preuve qu'ils ont rempli les conditions fixées. Il s'agit d'une extension significative de l'échéance initiale de mi-décembre afin de donner aux clubs la meilleure chance possible d'être dans le championnat l'année prochaine.

Cependant, un délai final doit être fixé pour donner des certitudes aux clubs du Championship et de la National League, aux joueurs et aux autres parties prenantes du rugby sur le format de la saison prochaine.

Dans le cas des Wasps, le conseil d'administration de la RFU a approuvé sous conditions le rachat, mais toutes les conditions fixées n'ont pas encore été remplies, et notamment le dépôt d'une caution et la signature d'un accord qui engage le club à respecter ces engagements. Ces deux conditions doivent être remplies avant la date limite pour que l'approbation reste en place. Les Wasps ont donc de bonnes chances de retrouver l'élite la sasion prochaine.

Worcester un cas plus complexe

Les acheteurs potentiels des Worcester Warriors ont eux informé la RFU qu'ils n'étaient pas prêts à remplir les conditions fixées, et notamment l'engagement de ne pas céder de terrain autour du Sixways Stadium sans autorisation. Ils ont également indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de convaincre la RFU de détenir des ressources suffisantes au financement.

La Fédération anglaise n'a donc pas été en mesure de confirmer le rachat du club. Si cette position change dans le délai imparti, cette décision pourra être reconsidérée, mais dans le cas contraire, la décision de la RFU restera la même. L'avenir des Warrirors est encore loin d'être certain...