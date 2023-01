6 NATIONS 2023 - Avant le début du Tournoi des 6 Nations 2023, on passe les sélections au crible. Au programme : le groupe, la dynamique, le joueur à suivre… Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la sélection du pays de Galles.

Grande nation du rugby européen et international, le pays de Galles connaît un léger passage à vide ces derniers temps. Vainqueurs du Tournoi 2021, les Gallois oscillent entre le bon et le moins bon avec notamment deux cinquièmes places en 2020 et 2022. Si l’ancien sélectionneur Warren Gatland est revenu aux commandes, la sélection du Poireau peine à gérer la transition entre l’ancienne et la nouvelle génération.

La dynamique :

Les Gallois restent sur une tournée d’automne plus que décevante. Trois défaites en quatre rencontres, on est loin des standards d’une équipe qui se veut jouer les premiers rôles de la planète rugby. Battus en ouverture par les All Blacks (23-55), avant de relever la tête contre l’Argentine (20-13). Mais ensuite s’en sont suivies deux défaites plus qu’embarrassante, avec la première défaite de son histoire à domicile contre la Géorgie (12-13) puis face à l’Australie (34-39) en s’écroulant dans les vingt dernières minutes de la partie. C’est donc un pays de Galles en manque de certitude qui va aborder cette édition 2023.

Le joueur à suivre : Louis Rees-Zammit :

Si selon toute vraisemblance il va manquer les deux premiers matchs du Tournoi, Louis Rees-Zammit devrait pour son retour dans le groupe être le facteur X de cette sélection. Le joueur de Gloucester est impressionnant de précocité. Ses appuis, malgré sa grande taille (1,90 m), sont dévastateurs et sa vitesse est tout aussi étonnante. Ses qualités de finisseur hors pair lui offrent la possibilité de briller sur les terrains depuis plusieurs saisons déjà. L’ailier en plus de briller par son talent à faire des différences et marquer des essais est en train de devenir, et ce malgré son jeune âge (21 ans), l’un des tauliers de cette sélection galloise.

- Galles - Irlande : 04/02/2023 à 15h15

- Écosse - Galles : 11/02/2023 à 17h45

- Galles - Angleterre : 25/03/2023 à 17h45

- Italie - Galles : 11/03/2023 à 15h15

- France - Galles : 18/03/2023 à 15h45

Le Groupe : \ud83c\udff4?????? ?????? ????? \ud83c\udff4??????



\ud83d\udd25 Your Welsh squad for the @SixNationsRugby



? Capten : Ken Owens#WelshRugby — Welsh Rugby Union \ud83c\udff4?????? (@WelshRugbyUnion) January 17, 2023

En bref…

Résultats

2020 : 5ème avec 8 points (une victoire, quatre défaites)

2021 : 1er avec 20 points (quatre victoires, une défaite)

2022 : 5ème avec 7 points (une victoire, quatre défaites)

Stats :

Depuis 2020 : six victoires, neuf défaites. 359 points marqués, 305 encaissés. 41 essais marqués, 30 encaissés.

Stade :

Principality Stadium de Cardiff : capacité : 74 500 places

Notre pronostic

Au vu de la dynamique actuelle et du calendrier et des trois déplacements, le pays de Galles pourrait bien cette année décrocher la sixième place. Il faudra pour la sélection de Warren Gatland tenter de réaliser un match XXL à la maison face aux Irlandais ou aux Anglais pour s'offrir une occasion de rêver, et surtout ne pas tomber dans le piège italien lors de son déplacement à Rome. Mais à l'approche du Tournoi il se pourrait bien que le pays de Galles connaisse une édition 2023 laborieuse.

