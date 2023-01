6 NATIONS 2023 - Avant le début du Tournoi des 6 Nations 2023, on passe les sélections au crible. Au programme, le groupe, la dynamique, le joueur à suivre... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la sélection irlandaise.

L'an passé, l'Irlande a impressionné le monde du rugby. Une première place au classement mondial à la clé et le titre honorifique de meilleure équipe du monde. Mais les hommes d'Andy Farrell courent derrière un véritable trophée depuis plusieurs années, 2018 précisement. Cette année, en recevant l'équipe de France, championne en titre, les Irlandais ont l'ambition de mettre fin à une disette qui commence à durer.

La dynamique

Avec une série historiquement remportée en Nouvelle-Zélande cet été, les partenaires de Jonathan Sexton sont passés dans une nouvelle dimension à l'échelle mondiale. Une tournée d'automne couronnée de succès, notamment face à l'Australie (13-10) et les champions du monde Sud-Africains (19-16), et le XV du Trèfle s'avance dans ce Tournoi des 6 Nations en tant que favori.

Le joueur à suivre : Josh van der Flier

Dans un effectif pléthorique comme celui de l'Irlande, difficile de sortir un joueur du lot tant leur régularité impressionne depuis de nombreux mois. Entre Tadhg Furlong, référence à son poste depuis des années, Jonathan Sexton, véritable maître à jouer du XV du Trèfle et du Leinster, mais aussi James Lowe et sa capacité à créer des brèches dans n'importe quelle défense, le choix est large. Mais Josh van der Flier, meilleur joueur du monde en 2022, est un joueur essentiel dans le jeu de son pays et sa présence est primoridial pour mettre en place leur stratégie. Et comme bon nombre de ses partenaires du Leinster, il arrivera au Tournoi des 6 Nations avec moins de 1000 minutes dans les jambes.

Josh van der Flier Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Le calendrier

- Pays de Galles - Irlande : 04/02/2023 à 15h15

- Irlande - France : 11/02/2023 à 15h15

- Italie - Irlande : 25/02/2023 à 15h15

- Ecosse - Irlande : 12/03/2023 à 16h00

- Irlande - Angleterre : 18/03/2023 à 18h00

Le groupe : Squad for the Six Nations! \ud83d\udcaa#TeamOfUs | #GuinnessSixNations — Irish Rugby (@IrishRugby) January 20, 2023

En bref...

Résultats

2020 : 3ème avec 14 points (trois victoires, deux défaites)

2021 : 3ème avec 15 points (trois victoires, deux défaites)

2022 : 2ème avec 21 points (quatre victoires, une défaite)

Stats :

Depuis 2020 : dix victoires, cinq défaites. 436 points marqués, 253 encaissés. 53 essais marqués, 25 encaissés.

Stade :

Aviva Stadium de Dublin : capacité : 51 000 personnes

Notre pronostic

L'Irlande a le désavantage de se déplacer plus qu'il ne reçoit cette année, mais ce sont sans doute ses deux plus grandes menaces pour le titre qui viendront à l'Aviva Stadium, l'Angleterre et la France. Avec des joueurs sûrs de leur force et un groupe dans la force de l'âge, le XV du Trèfle sera très difficile à vaincre. Seul un exploit majuscule des partenaires d'Antoine Dupont pourrait les empêcher de mettre la main sur un trophée qui leur échappe depuis 2018.