6 NATIONS 2023 - Avant le début du Tournoi des 6 Nations 2023, on passe les sélections au crible. Au programme, le groupe, la dynamique, le joueur à suivre... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la sélection Italienne.

Depuis plusieurs saisons, la Squadra Azzurra est abonnée à la dernière place lors du Tournoi des 6 Nations. Et pour cause, de larges faiblesses défensives, un ratio offensif assez maigre et cerise sur le gâteau, des botteurs très peu fiables au moment de convertir les rares occasions transalpines. Un tout qui a trop souvent pénalisé l'Italie. Mais depuis la dernière édition, l’Italie s’est trouvé certains atouts comme l’arrière toulousain Ange Capuozzo ou Paolo Garbisi. Des joueurs capables d’exploits personnels pour offrir quelques lueurs d’espoirs à cette équipe italienne. En mémoire, l’essai sur la sirène la saison dernière avec une folle relance d’Ange Capuozzo sur la pelouse du Millenium Cardiff, pour s’offrir la première victoire de l'histoire de l'Italie dans le Tournoi en terre galloise (21-22).

La dynamique :

Après une victoire contre le Pays de Galles lors du Tournoi des 6 Nations 2022, l’Italie reste sur une tournée d’automne convaincante. Malgré une défaite contre l’Afrique du Sud (21-63), les hommes de Kieran Crowley ont signé une courte mais historique victoire contre l’Australie (28-27) et ont déroulé contre les Samoans (49-17). Durant leur tournée d’été les coéquipiers de Tommaso Allan après une large victoire contre la Roumanie (13-45), se sont inclinés contre la Géorgie (28-19)

Le joueur à suivre : Ange Capuozzo

Difficile de passer à côté de l’étoile montante du rugby italien et international. Le néo-toulousain s’est révélé à Grenoble avant de rejoindre les rangs du Stade toulousain à l’inter-saison. Devenu la révélation 2022 de World Rugby, l’italien est la nouvelle tête de gondole du rugby transalpin et porte en lui tous les espoirs d’un pays. C’est un joueur qui s’appuie sur des capacités de vitesses assez impressionnantes, ainsi que sur des appuis déroutants et surtout des prises d’initiatives pleines d’audaces pour donner le tournis aux défenses adverses. S'il en peine possession de ses moyens lors du Tournoi, il pourrait être le joueur qui ferait de la Nazionale, un adversaire dont il faudra se méfier.

- Italie - France : 05/02/2023 à 16h00

- Angleterre - Italie : 12/02/2023 à 16h00

- Italie - Irlande : 25/02/2023 à 15h15

- Italie - Pays de Galles : 11/03/2023 à 15h15

- Écosse - Italie : 18/03/2023 à 13h30

Le groupe :

\ud83c\uddee\ud83c\uddf9 @Federugby have named their squad for rounds 1 and 2 of the #GuinnessSixNations pic.twitter.com/ebrLrfp1Kc — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) January 28, 2023

En bref…

Résultats :

2020 : 6ème avec 0 point (cinq défaites)

2021 : 6ème avec 0 point (cinq défaites)

2022 : 6ème avec 4 points (une victoire, quatre défaites)

Stats :

Depuis 2020 : une victoire, quatorze défaites. 159 points marqués, 598 encaissés. 17 essais inscrits, 86 encaissés.

Stade :

Stadio Olimpico de Rome : capacité : 72 698 places

Notre pronostic :

Malgré des pronostics défavorables, l’Italie pourrait bien créer la surprise lors de cette édition 2023 du tournoi des 6 Nations et ne pas décrocher une nouvelle année la sixième place du classement. Avec certains joueurs stars, les Italiens voudront démontrer qu'ils sont redevenus une nation compétitive et pourraient bien être le match piège du Tournoi.