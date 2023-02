6 NATIONS 2023 - Avant le début du Tournoi des 6 Nations 2023, on passe les sélections au crible. Au programme, le groupe, la dynamique, le joueur à suivre... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la sélection française.

L’équipe de France est aujourd’hui l’une des meilleures nations du monde. Depuis la tournée de Novembre 2021 et une victoire contre les Blacks, la France a épinglé toutes les grosses écuries de la planète rugby à palmarès. Bien emmenés par une génération dorée, avec les Dupont, Ntamack, Penaud and co, les hommes de Fabien Galthié se présentent en qualité de champion en titre dans ce Tournoi 2023.

La dynamique :

13 ! C’est le nombre de victoires consécutives du XV de France actuellement. Cette série a démarré en novembre 2021 avec une victoire contre l’Argentine. Depuis les Bleus ont battu la Nouvelle-Zélande, les champions du monde en titre sud-africains, les Australiens et surtout ils ont réalisé le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022. Au vu de cette dynamique, les Bleus vont aborder cette édition avec le plein de confiance et avec un statut de favori.

Le joueur à suivre : Antoine Dupont :

On aurait pu en choisir tellement dans ce groupe France. Mais difficile de ne pas se focaliser sur l’un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade toulousain est depuis plusieurs saisons, l’un des joueurs les plus performants du monde. Dynamiteur hors pair, le natif de Lannemezan, est une menace constante pour les adversaires. Capable d’être au départ et à la fin des actions, il se distingue par une activité débordante sur le terrain. Nul doute que ses adversaires tenteront une nouvelle fois de contenir le numéro 9 des Bleus lors de ce Tournoi, mais pas sûr que cela soit réellement possible.

Italie - France : 05/02/2023 à 16h00

Irlande - France : 11/02/2023 à 15h15

France - Écosse : 25/02/2023 à 16h00

Angleterre - France : 11/03/2023 à 17h45

France - Pays de Galles : 18/03/2023 à 15h45

Le Groupe :

???? ??? ??̀ ! \ud83d\ude09\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Voici la #ListeDes42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des #SixNations 2023 !



\ud83d\udccd Les Bleus démarreront leur préparation à Capbreton le 22 Janvier, avec un premier match à Rome contre l'Italie le 5 février ! #NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/yxTg2gtMuR — France Rugby (@FranceRugby) January 17, 2023

En Bref…

Résultats :

2020 :2ème avec 18 points (quatre victoires, une défaite)

2021 : 2ème avec 16 points (trois victoires, deux défaites)

2022 : 1er avec 25 points (Grand Chelem, cinq victoires)

Stats :

Depuis 2020 : douze victoires, trois défaites. 419 points marqués, 290 encaissés. 52 essais marqués, 30 encaissés.

Le Stade :

Stade de France : capacité : 81 338 places

Notre pronostic :

Avec cette série impressionnante de treize victoires de rang, les Bleus sont favoris dans ce Tournoi des 6 Nations 2023. Réaliser un deuxième Grand Chelem consécutif s’annonce compliqué sur le papier et notamment du fait d’un déplacement sur la pelouse de l’Aviva Stadium pour aller défier l’Irlande actuelle meilleure équipe du monde, mais ces Bleus-là sont imperturbables et sont capables d’exploits sans précédents. À quelques mois de la Coupe du monde en France, la sélection au coq veut frapper fort sur la scène continentale.