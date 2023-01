De retour à son meilleur niveau après une grave blessure au mollet qui l’a privé des tests de novembre, le gaucher lyonnais Sébastien Taofifenua espère voir son équipe basculer dans le bon wagon du Top 14 ce week-end, en domptant l’écueil d’Auvergnats qui disputeront leur premier match sous la houlette de leur nouveau manager.

Vous étiez aux portes du XV de France en novembre, avant de vous blesser au mollet sur une mêlée. Comment avez-vous digéré cet épisode ?

J’ai connu une période un peu compliquée, je ne le cache pas, mais je suis très heureux d’être de retour depuis quelques semaines. Une blessure n’arrive jamais au bon moment, mais ça a été particulièrement dur à digérer. Heureusement, avec l’expérience, on commence à avoir l’habitude de gérer ces moments-là, pour lesquels j’ai été très bien soutenu à la maison comme au club. J’en ai profité pour me recentrer un peu sur moi-même. On a peu de plages de repos dans ces saisons qui sont très longues et comme j’avais certaines choses à corriger, ça m’a finalement été bénéfique.

Vous avez notamment profité de cette période pour prolonger de deux saisons avec Lyon...

Je me me suis pas trop posé de questions, j’avais simplement envie de rester dans ce groupe où il y a quelque chose de très beau à construire. J’espère que cela va aboutir à quelque chose le plus rapidement possible.

Pour cela, il faut se qualifier dans le top 6. et dans cette optique, le match de samedi contre Clermont s’annonce crucial...

On dit ça tous les ans, mais j’ai l’impression que le Top 14 a jamais été aussi serré. Tout le monde a sa carte à jouer. Samedi, il s’agira d’un match important pour les deux équipes, ça annonce un beau combat qu’on doit remporter devant notre public. En ce qui nous concerne, comme l’ASM, nous avons envie de basculer dans le bon wagon. J’ai l’impression qu’on se prépare bien dans cet objectif, cela fait plusieurs semaines qu’on bosse bien. Même s’il y a eu cet accroc chez les Saracens, la dynamique de travail est plutôt intéressante depuis trois semaines.

Lyon s’est fait surprendre à domicile pour la première de Patrice Collazo avec Brive. Redoutez-vous particulièrement la première d’Urios avec l’ASM ?

Sincèrement, l’arrivée de Christophe Urios ne change rien pour nous, ce n’est pas notre problème. Il faut qu’on se concentre sur noter performance, en particulier sur notre défense et notre état d’esprit. Les Clermontois auront sûrement à cœur de faire un bon match mais nous, on s’en fout. Nous aussi, on veut gagner.

L’absence de vos internationaux pourrait être un handicap, alors que l’ASM ne déplorera qu’une absence avec Damian Penaud...

On commence à en avoir l’habitude, cela fait quelques années que le Lou a régulièrement des internationaux. Il faut s’adapter, comme toujours. Et je suis persuadé que nous avons l’effectif pour combler ces départs.

Vendredi dernier, le Lou a réalisé le match référence après lequel il courait, en se montrant enfin constant sur 80 minutes. Était-ce le déclic qui vous manquait ?

C’est vrai qu’on n’avait jamais plus fait de gros match comme ça depuis un moment. Il est évident que cela peut nous mettre en confiance. On a enfin été solide sur ce qu’on attendait, la défense et la conquête, qui sont la base de tout. Avoir fait un match plein dans ces domaines et sur la stratégie, ça doit nous servir de base. Mais nous, il ne faut plus qu’on descende nos standards en-dessous de ça. Si on y parvient, on pourra envisager de belles choses.