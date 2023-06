Les Lyonnais se sont imposés, ce vendredi au Matmut Stadium de Gerland, sur le score de 31 à 7 face à la franchise sud-africaine des Bulls. Le LOU se devait de décrocher le bonus offensif pour espérer se qualifier en huitième de finale. C'est chose faite, même s'il faudra attendre les résultats du week-end.

Le LOU aura donc attendu son quatrième et dernier match de la phase de poules pour signer son premier succès européen de la saison - et quel succès ! Les Gones décrochent un point de bonus offensif mérité, au regard de cette partie maitrisée qui leur permet maintenant d'espérer poursuivre l'aventure (celle-ci est soumise à une défaite soit du Racing 92, soit des Harlequins, soit de Gloucester). Chose est sûre, dans une période compliquée en termes de résultat, l'équipe de Xavier Garbajosa a refait le plein de confiance.

Et quand on parle de prestation convaincante, c'est car en face les Sud-Africains venaient avec une belle équipe conduite par l'ancien du MHR et du Racing 92, Johan Goosen, et ils étaient pleins d'ambition également en vue de la qualification. Mais à l'image de son double bonus (défensif et offensif) lors de sa défaite à l'aller 42-36, Lyon a montré sa capacité à toujours espérer. Et donc à prendre les devants pour très vite prendre le score, avec un essai sur ballon porté de Guillaume Marchand (4e). Globalement, ce sont des Rhodaniens avec une belle capacité à mettre du rythme qui ont été récompensés de leur état d'esprit.

Lyon écrase les Bulls et met toutes les chances de son côté pour une qualification en phase finale !



Le bonus offensif et maintenant l'attente

Pour espérer la qualification, les Lyonnais savaient que l'attaque serait primordiale et on a vu des Rhodaniens capables à plusieurs reprises de franchir, à l'image de Tuisova, Arnold ou encore Berdeu. Grâce aussi à des avants dominateurs, que ce soit dans les collisions ou les mêlées, c'est derrière une épreuve de force que Jean-Marc Doussain est venu faire le break (37e), avant que Marchand ne réalise le doublé d'un autre ballon porté après une pénaltouche (40e+1), voyant Lyon mener 24-0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, contre le cours du jeu, Arendse a réalisé une interception synonyme finalement du seul essai sud africain de la partie (43e), mais sans conséquence pour le résultat final. À l’inverse de cette différence Léo Berdeu - auteur d'un 100% au pied - et capable de percer le rideau défensif à l'entrée des 40m pour s'en aller marquer seul l'essai du bonus offensif (57e). Voilà qui va faire du bien aux Rhodaniens, au moment de se replonger sur le TOP 14 et avec une réception important de l'ASM Clermont en ligne de mire. Mais il y aura d'abord cet œil attentif sur les résultats européens du week-end...