XV DE FRANCE - Ce mercredi après-midi, pour le premier entraînement à haute intensité des Bleus à Capbreton, c'est Thomas Ramos qui porte le numéro 15 dans le dos. Laissant à penser qu'il possède une longueur d'avance sur son partenaire toulousain Melvyn Jaminet.

C'est la principale interrogation, depuis des semaines, concernant la composition de l'équipe de France qui débutera le Tournoi des 6 Nations, le 5 février en Italie : Thomas Ramos ou Melvyn Jaminet à l'arrière ? Alors que le deuxième nommé (titulaire depuis l'été 2021) était blessé durant l'automne, son partenaire toulousain s'était montré royal face à l'Australie, l'Afrique du Sud et au Japon. De quoi brouiller clairement les pistes Alors que l'ancien Catalan est cette fois disponible. Même si Ramos n'a plus joué en match officiel depuis le 18 décembre, après avoir écopé d'une suspension de cinq semaines qui a pris fin dimanche soir, c'est bien lui qui porte le numéro 15 ce mercredi après-midi, pour le premier entraînement à haute intensité des Bleus en stage à Capbreton.

La tendance se confirme pour Dumortier

Cela signifie-t-il que Ramos possède une longueur d'avance sur Jaminet ? Cela y ressemble, d'autant que Fabien Galthié a indiqué qu'il souhaitait parler "de repossession plutôt que de dépossession", concernant le jeu des Tricolores sur ce Tournoi. Dès lors, les qualités de relanceur et de meneur de l'intéressé, face au pied droit de Jaminet par le sélectionneur comme "le plus long et le plus haut du circuit international", peuvent évidemment s'avérer précieuses. Jaminet a ainsi enfilé la tunique floquée du 23. Parmi les remplaçants, Matthieu Jalibert portait aussi le 22, alors que le numéro 10 était toujours sur le dos du Toulousain Romain Ntamack.

Derrière, la surprise paraît venir de l'ailier du Lou, Ethan Dumortier, meilleur marqueur d'essais du Top 14, même si la tendance se dégageait déjà. En l'absence de Gabin Villière, qui devrait reprendre avec Toulon ce week-end et peut espérer rejoindre le groupe lundi à Capbreton, c'est lui qui est aligné avec les titulaires. Ceci au détriment du Toulousain Matthis Lebel. Le Lyonnais profite donc aussi, et comme attendu, du replacement du Bordelais Yoram Moeafana au centre, aux côtés de Gaël Fickou. Le demi de mêlée et capitaine des Bleus Antoine Dupont forme évidemment la charnière avec son compère toulousain. À noter que le numéro 9 de Montpellier, Léo Coly, sera absent pour une durée d'un mois.

Atonio préservé, Flament en 4

Devant, c'est plutôt du grand classique par rapport à la tournée de novembre. Il faut toutefois souligner que le pilier droit Uini Atonio, qui revenait d'une blessure à un genou samedi dernier à Northampton, a été préservé pour la séance du jour. Mais nul doute que le Rochelais demeure le choix numéro un du staff à son poste. En attendant, le Bordelais Sipili Falatea opère avec les titulaires, formant la première ligne avec les Toulousains Cyril Baille et Julien Marchand. En revanche, il demeurait une petite inconnue dans la cage : qui pour accompagner Paul Willemse en deuxième ligne ? Cameron Woki blessé, Thibaud Flament était le grand favori.

La séance de ce mercredi le confirme puisque le Toulousain porte bien le numéro 4, lui qui a aussi fait son retour de blessure (ischios) dimanche contre le Munster, après un mois d'absence. En troisième ligne, son coéquipier François Cros - revenu également après son opération du genou - ne semble pas avoir (encore ?) bousculé la hiérarchie automnale. Anthony Jelonch, Charles Ollivon et Grégory Alldritt sont associés. Enfin, parmi les remplaçants, si le talonneur castrais Gaëtan Barlot porte logiquement le 16 avec le forfait de Peato Mauvaka, c'est le pilier gauche toulonnais Dany Priso qui a enfilé le 17, et non le Rochelais Reda Wardi. Affaire(s) à suivre...

La composition des Bleus à Capbreton

Le XV de départ : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. Fickou, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Falatea, 2. Marchand, 1. Baille.