Franck Azéma sera-t-il un jour sélectionneur du XV de France ? Approché en 2017 par la FFR, suite à une saison exceptionnelle avec Clermont (champion de France et finaliste de la Champions Cup), l’actuel manager de Perpignan s’est longuement confié dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique. L’ancien adjoint de Jacques Brunel est logiquement revenu sur la très bonne dynamique des Catalans, le cas Posolo Tuilagi ou le style de jeu que le technicien essaie de prôner avec ses joueurs.

Franck Azéma s’est longuement confié sur le contexte actuel de l’USAP, la trajectoire explicite empruntée par le club ainsi que les perspectives engendrées. Entre humilité et coudées franches, le technicien n’élude aucun sujet.

Sans rien éluder, Franck Azéma a répondu franchement à propos d’une éventuelle opportunité avec le XV de France. "C’est dur d’y répondre comme ça, les résultats que l’on obtient y jouent forcément. Si un jour cela se représente, j’y réfléchirai, c’est certain, selon le contexte. Mais je ne me lève pas le matin en pensant au XV de France. Je me concentre sur comment faire gagner l’Usap […]. Fabien (Galthié) est venu nous voir il y a quelque temps. On s’est croisés et on a parlé également. C’est bon pour le club comme publicité et pour les garçons, de savoir qu’on a un œil sur eux". À six journées de la fin du Top 14, l’Usap est actuellement neuvième avec six points d’avance sur Montpellier, barragiste. Sauvés deux fois de suite en passant par ce fameux "access match", les Perpignanais seraient bien inspirés d’éviter ce match au couteau pour s’offrir une fin d’exercice plus tranquille.