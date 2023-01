Uini Atonio ne retrouvera les terrains que dans trois semaines. Blessé au genou droit face à Toulouse, ce samedi 7 janvier, le pilier international souffre d'une petite entorse et pourrait être disponible pour le début du Tournoi des 6 Nations, le 5 février. À l'inverse, Pierre Bourgarit sera absent deux mois et demi.

Le début de semaine rochelais a vite effacé les sourires du week-end. Après sa victoire probante sur le Stade toulousian (30-7), le club maritime a dû encaisser deux mauvaises nouvelles. Uini Atonio est en effet indisponible trois semaines suite à une petite entorse au genou droit, et Pierre Bourgarit sera absent deux mois et demi. Touché au ligament croisé antérieur, le talonneur international devrait éviter l'opération, comme l'informe RMC Sport, ce mardi 10 janvier.

Tous deux sortis en première période contre Toulouse, Atonio et Bourgarit évitent une lourde blessure, même si le Gersois de naissance devra faire une croix sur le Tournoi des 6 Nations. La gestion du pilier droit devrait elle être plus délicate. Alors que le XV de France doit se réunir les 22 et 23 janvier prochains à Capbreton, Uini Atonio pourrait manquer ce premier stage de préparation ou suivre un processus personnalisé.

XV de France - Pierre Bourgarit Icon Sport

Un nouveau coup dur pour La Rochelle et les Bleus

Avec ces deux blessures, La Rochelle perd surtout deux cadres dans son effectif, après la blessure de Jonathan Danty, fin décembre face à Perpignan. Le centre international sera lui asbent trois mois, de quoi contrarier les plans du Stade rochelais et du XV de France. Titulaire indiscutable à droite de la mêlée française, Uini Atonio devra soigneusement se rétablir en vue du Tournoi et du Mondial 2023, lui qui avait annoncé que la Coupe du monde pouvait être sa dernière compétition internationale. Un contexte qui pourrait pousser Fabien Galthié à tester ses piliers droits, notamment sur le match d'ouverture face à l'Italie.

Pour Pierre Bourgarit, l'horizon s'assombrit encore davantage. Troisième dans la hiérarchie derrière Julien Marchand et Peato Mauvaka, le Rochelais ne sera pas du prochain Tournoi.