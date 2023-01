Biarritz chute à l'extérieur, Agen et Oyonnax s'imposent... Les pronos de la 17ème journée Pro D2

PRO D2 - Agen s’impose à Vannes, Oyonnax toujours inarrêtable à Nevers, Béziers se reprend contre Aurillac, Grenoble se bonifie face à Carcassonne, Rouen s’en sort contre Angoulême, Mont-de-Marsan enfonce Massy, Montauban gagne à domicile face à Provence, Colomiers fait chuter Biarritz… Voici les pronos de la 17e journée de Pro D2.

Vannes - Agen

Choc au stade de La Rabine. Après une défaite sur la pelouse de Massy la semaine dernière, les Vannetais auront à cœur de se reprendre. Face à eux, Agen, meilleure équipe à l’extérieur depuis le début de la saison et qui sort d’une victoire bonifiée face à Rouen. Dans ce match, les Lot-et-Garonnais partent avec un petit avantage.

Notre pronostic : victoire d’Agen, bonus défensif pour Vannes

Nevers – Oyonnax

Qui peut arrêter Oyonnax ? Invaincu depuis la 4e journée du championnat, plus rien ne semble pouvoir stopper les hommes de Joe El Abd. Nevers, à domicile, voudra être l’équipe qui met fin à l’hégémonie des Oyomen. Au terme d’une rencontre disputée, le leader devrait repartir avec la victoire.

Notre pronostic : victoire d’Oyonnax, bonus défensif pour Nevers

Béziers – Aurillac

Béziers doit rebondir. Après une belle fin d’année 2022 avec notamment une victoire sur la pelouse d’Agen, est arrivée la lourde défaite de la semaine dernière fait tâche (49-7 à Oyonnax). La réception d’Aurillac sera l’occasion de se remettre en confiance pour les Héraultais. Au stade de la Méditerranée, les locaux vont se donner de l’air sur la zone rouge.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Grenoble – Carcassonne

Grenoble veut consolider sa place dans le top 6. Après avoir perdu 2 points précieux la semaine dernière sur la pelouse de Provence Rugby (match nul 23-23), les coéquipiers de Karim Qadiri veulent s’installer durablement dans les places qualificatives pour les phases finales. La réception d’un mauvais élève de cette saison doit être l’occasion de prendre de l’avance.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Grenoble

Karim Qadiri est l'arme fatale du FCG. Icon Sport

Rouen – Soyaux-Angoulême

Duel de la peur au stade Robert-Diochon. Ces deux équipes n’ont plus connu la victoire depuis plusieurs journées et doivent impérativement gagner pour souffler un peu dans la course au maintien. Dans cette partie, l’avantage de recevoir pourrait s’avérer déterminant.

Notre pronostic : victoire de Rouen, bonus défensif pour Angoulême

Mont-de-Marsan – Massy

Choc des extrêmes dans cette 17e journée. Le deuxième Mont-de-Marsan reçoit le dernier Massy. Après sa victoire la semaine dernière face à Vannes, le club massicois ne devrait pas rééditer son exploit du match aller (victoire 23-17). Malgré les absences de Innocente, Wakaya, Renda et Doan, les locaux ont une belle marge de manœuvre.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Mont-de-Marsan

Montauban – Provence Rugby

Rencontre charnière pour les deux équipes. Après des prestations encourageantes lors de la dernière journée, les deux clubs voudront confirmer leur bonne forme du moment. Avec une victoire, la zone rouge serait de plus en plus loin et une qualification ne semble pas utopique. Dans ce match serré, on voit les Montalbanais s’imposer sur le fil.

Notre pronostic : victoire de Montauban, bonus défensif pour Provence Rugby

Colomiers – Biarritz

Deux candidats au top 6 pour la dernière rencontre de cette 17e journée. Tous deux sortent d’une victoire et voudront la doubler. Le match aller avait été extrêmement prolifique (victoire bonifiée de Biarritz 48-31) et le duel qui s’annonce risque de proposer du beau jeu. Les Columérins veulent leur revanche et pourraient revenir à deux points de leur adversaire du soir avec un succès.

Notre pronostic : victoire de Colomiers