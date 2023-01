PRO D2 - L'entraîneur de l'attaque de Montauban, David Aucagne a fait le point sur la situation de Montauban après la défaite cruelle face à Biarritz et avant la réception de Provence Rugby. L'USM a l'occasion en cas de victoire de se décrocher quelque peu de la zone rouge, puisque Carcassonne, Soyaux-Angoulême et Massy se déplacent ce vendredi.

La semaine passée, vous êtes passés proche du beau coup à Biarritz. Qu'en retenez-vous ?

C'est dommage parce que l'investissement a quand même été très correct. On est bien revenu dans ce match pour malheureusement le perdre à la dernière minute. Ce sont encore nos petits soucis de discipline et de choix de jeu de temps en temps qui font que... Il faut encore qu'on s'améliore pour régler cela et pour être plus performants à certains moments dans les temps faibles. Il faut poser un peu plus le jeu, prendre le temps.

Mais encore ?

Il a manqué plus de précision, de sérénité, d'applicaiton et de communication défensive. Parce qu'on prend le premier essai sur un lancement alors qu'on est bien dans le match et qu'on domine plutôt. Il manque d'un petit brin de réussite qui pour le moment nous échappe. Il faut persévérer, nous ne sommes qu'à la mi-saison et on a quand même pris un point malgré tout. Ce qui nous permet de sortir de la zone rouge.

Au final, que retenez-vous, la frustration ou le fait d'avoir fait un bon match ?

C'est plutôt le fait d'avoir fait un bon match parce qu'on a besoin de ça aussi pour trouver de la confiance et permettre au groupe de relever la tête. J'espère vraiment que vendredi, on va voir de bonnes choses, même si au niveau du climat, je ne sais pas comment ça va être... Le terrain va être gorgé d'eau à mon avis.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Jérôme Bosviel à l'arrière ?

Ça s'est plutôt bien passé. Jérôme a fait des bons choix, avec moins de responsabilités ce qui l'a peut-être aidé. Il a été cohérent. En ce moment, à l'arrière, alors qu'on était plutôt bien garni en début de saison, Tuculet revient de blessure et Maxime Salles est blessé... Donc Jérôme était une solution pour nous apporter du pied long et avoir deux ouvreurs sur le terrain.

Provence arrive à Sapiac après avoir fait un match nul contre Grenoble. Comment les analysez-vous ?

Grenoble a fait un bon match mais cette fois, les conditions seront bien différentes parce qu'eux jouaient sur leur terrain synthétique. Là, il faudra des guerriers, de l'agressivité. Provence est une équipe assez dense, ils ont une très grosse défense qui monte très fort. Ils "rushent" très fort sur les extérieurs, un peu comme Rouen contre qui nous avons eu du mal. C'est compliqué à jouer, il faudra être patient surtout. Il faudra être prêt.

Cette journée peut vous permettre de décrocher certains de vos concurrents directs au classement...

Là, il y a Rouen qui reçoit Angoulême, après les équipes qui sont derrière nous se déplacent. Donc ce serait bien de souffler et de prendre un petit peu d'avance. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été treizième déjà donc si on peut continuer de monter en restant vraiment humbles, ce serait vraiment bien.

Vous avez deux matchs importants qui arrivent maintenant avec Provence donc, mais aussi la réception de Massy...

Oui, ce seront deux rencontres importantes avec une coupure entre les deux, ce qui est un peu bizarre. Mais il faut les gérer et le déplacement à Massy sera très important aussi.